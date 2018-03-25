Muammer Çalık vefat etti

İzmit Sanayi çarşısı esnaflarından boya koparta işleri yapan SSK emeklerinden (61) Muammer Çalık önceki gün evinde vefa etti. Amansız hastalığa yakalanan ve 2 yıldan beri akciğer kanseri tedavisi gören iki çocuk babası, Muammer Çalık 61 yaşındaydı önceki akşam üstü evinde fenalaşan vefat etti.İzmit Sanayi çarşısında geniş bir kesim tarafından boya koparta işleri ile uğraşan, Muammer Çalık 1 aydan beri, Devlet hastanesinde tedavi görüyordu önceki akşam, Topçular Mahallesi Aytaç No 19 ikamet eden, Muammer Çalık cenazesi dün Topçular merkez camiinden öğlen namazı müteakip kılınan cenaze namazı ardından Umuttepe Kent mezarlığına toprağa verildi.