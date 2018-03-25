Şu an saat kaç? Kafalar karıştı..

Bir süre önce sabit saat uygulamasına geçen Türkiye’de kimi cep telefonları saatleri yaz saatine alınca saatin kaç olduğuna dair kafalar karıştı. Türkiye bir kez daha sabaha “saat kaç?” sorusuyla uyandı.
SAATLER İLERİYE ALINNDI MI?
Türkiye'de saatler ileri alınmayacak. Yani duvardaki ve kolunuzdaki saatler doğruyu gösteriyor, Türkiye’de sabit saat uygulamasına geçilmesiyle saatlerin ileri ve geri alınması işlemi durduruldu. İki sene önce kış saati uygulamasına geçmeyen Türkiye, kalıcı olarak yaz saati uygulamasına geçmişti.
GMT+3 / UTC+3 ZAMAN DİLİMİNDE YER ALAN ÜLKELER
Türkiye yeni zaman dilimi ile artık aşağıdaki listede yer alan ülkelerle aynı zaman dilimine girmiştir.
Doğu Afrika: Belarus, Russia – Moskovo Zamanı, Cibuti, Eritre, Etiyopya, Güney Sudan, Kenya, Komorlar, Madagaskar, Mayotte, Somali, Sudan, Tanzanya, Uganda
Arabistan: Bahreyn, Irak, Katar, Kuveyt, Suudi Arabistan, Yemen
Doğu Avrupa: Bulgaristan, Estonya, Finlandiya (Åland dahil), Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Kıbrıs Cumhuriyeti Kıbrıs (Ağrotur ve Dikelya dahil), Letonya, Litvanya, Moldova, Romanya, Ukrayna, Yunanistan
Orta Doğu: Filistin, İsrail, Lübnan, Suriye, Ürdün
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz