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Şu an saat kaç? Kafalar karıştı..

İki yıl önce Türkiye’de yeni bir devir başladı ve sabit saat uygulamasına geçildi. Üzerinden zaman geçmiş olsa bile elektronik aletler sabit saat uygulamasına tam olarak alışamadı ve otomatik olarak saatleri almaya devam etti. Sabah uyandıklarında duvardaki ve telefonlarındaki saatleri farklı gören vatandaşlar saat kaç sorusunu sormaya başladı...