Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:12 TSİ- Gündem ( G : Bugün 12:17 TSİ )

Pazar gezmesine çıkacaklar dikkat!

Herkes pazar günü havanın nasıl olacağını merak ederken, Meteorolojiden hava durumu raporu geldi, birçok il için sağanak yağış uyarısı yapıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Mart hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Yayınlanan günlük tahmin raporunda yurdun birçok bölgesi için yer yer gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Sıcaklığın doğu kesimlerde 1-3 derece arasında azalacağı ve batı bölgelerde de 2-4 derece arasında artacağı belirtildi. Kocaeli'de Pazar gününün ise çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.

Bugün 10:12 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Bugün tüm dünyada ışıklar sönecek! mask
Bugün tüm dünyada ışıklar sönecek!
Yerli otomobile dev yatırım mask
Yerli otomobile dev yatırım
Muammer Çalık vefat etti mask
Muammer Çalık vefat etti
Vatandaş kırdı çalışan sorumlu tutuldu! mask
Vatandaş kırdı çalışan sorumlu tutuldu!
Halcilerde "karpuzlu" kongre mask
Halcilerde "karpuzlu" kongre
İki kardeşi kaza ayırdı! mask
İki kardeşi kaza ayırdı!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Güngör Arslan tutuklandı mask
Güngör Arslan tutuklandı
Karaosmanoğlu'nun acı günü! mask
Karaosmanoğlu'nun acı günü!
5 çocuk annesi kendini asarak intihar etti mask
5 çocuk annesi kendini asarak intihar etti
Bugün tüm dünyada ışıklar sönecek! mask
Bugün tüm dünyada ışıklar sönecek!
Hacamatı duyan hastaneye koştu! mask
Hacamatı duyan hastaneye koştu!
Ünlü oyuncu uyuşturucu operasyonunda yakalandı! mask
Ünlü oyuncu uyuşturucu operasyonunda yakalandı!

GALERİ

Wellborn Kocaeli’nin en iyi oteli seçildi mask
Wellborn Kocaeli’nin en iyi oteli seçildi
"Mehmed Bir Cihan Fatihi" Kocaeli'de çekildi mask
"Mehmed Bir Cihan Fatihi" Kocaeli'de çekildi
Uyuşturucu madde kullanan genç heykele döndü mask
Uyuşturucu madde kullanan genç heykele döndü
İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okudular..! mask
İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okudular..!
İDEV 4’üncü kez kapılarını açtı mask
İDEV 4’üncü kez kapılarını açtı
Hürriyet: Bakarsınız bakan olurum mask
Hürriyet: Bakarsınız bakan olurum
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL