Pazar gezmesine çıkacaklar dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Mart hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Yayınlanan günlük tahmin raporunda yurdun birçok bölgesi için yer yer gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Sıcaklığın doğu kesimlerde 1-3 derece arasında azalacağı ve batı bölgelerde de 2-4 derece arasında artacağı belirtildi. Kocaeli'de Pazar gününün ise çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.