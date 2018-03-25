Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 25 Mart hava durumu tahmin raporunu yayınladı. Yayınlanan günlük tahmin raporunda yurdun birçok bölgesi için yer yer gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapıldı. Sıcaklığın doğu kesimlerde 1-3 derece arasında azalacağı ve batı bölgelerde de 2-4 derece arasında artacağı belirtildi. Kocaeli'de Pazar gününün ise çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor.
Bugün 10:12 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 12:17 TSİ )
Pazar gezmesine çıkacaklar dikkat!
Herkes pazar günü havanın nasıl olacağını merak ederken, Meteorolojiden hava durumu raporu geldi, birçok il için sağanak yağış uyarısı yapıldı.
Bugün 10:12 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz