İzmit’te Zeytin Dalı Hatıra Ormanı oluşturuldu. İzmit Belediyesi ile TEMA ortaklığında Gündoğdu Mahallesi’nde 2 dönümlük alanda oluşturulan hatıra ormanına Zeytin Dalı Harekatında şehit olan güvenlik güçlerimiz anısına 500 adet zeytin fidanı dikildi. Fidan dikme etkinliğine İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, TEMA Kocaeli Temsilcisi Nermin Tol, TEMA İzmit Temsilcisi Sinem Uçan, Ak Parti Kadın Kolları yöneticileri, muhtarlar, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı.

ÇEVRECİ BELEDİYEYİZ

Fidan dikim töreninde konuşan Başkan Doğan “ İzmit Belediyesi çevreci bir belediyedir. Göreve geldiğimiz günden beri şehrin dört bir yanında yüzlerce yeni parklar yaptık. Her yıl on binlerce fidan dağıtıp, fidanlar dikiyoruz. Bu seneki etkinliklerimizde ağırlıklı olarak barış mesajı veren zeytin fidanı dikiyoruz.

AVRUPALI KESİYOR BİZ DİKİYORUZ

Kendisini çağdaş ve modern olarak gören Avrupalılar her yıl binlerce çam ağacı keserken biz onların aksine milyonlarca fidanı toprakla buluşturuyoruz. Bizim dinimiz ölürken bile ağaç dikmeyi emreder. Diktiğimiz her ağaç dünyanın yeniden canlanması demektir. Bu dünya bize emanet. Bizler de emanete sahip çıkarak daha yaşanabilir, daha yeşil bir dünyayı çocuklarımıza bırakmak için çalışıyoruz. Temiz ve daha yeşil bir dünya, gelecek için sadece fidan dikmekle kalmıyor, gerek dağıttığımız binlerce bisikletle, gerekse okullardaki çevre eğitimleriyle hem çocuklarımızın çevre bilinciyle yetişmelerini sağlıyor hem de çevre kirliliğinin önüne geçmeye çalışıyoruz. Dikilen her bir fidanın bir canlı olduğu bilinciyle hareket ediyor, çocuklarımızı bu bilinçle yetiştiriyoruz” şeklinde konuştu.