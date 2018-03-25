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Yerli otomobile dev yatırım

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, yerli otomobil projesi için 3 milyar dolar yatırım yapılmasının ön görüldüğünü açıkladı.

BilimSanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, teknik ve mali analizlerin tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, kurulacak şirketin CEO'sunun da Ortak Girişim Grubu tarafından çok yakında seçileceğini duyurdu. Özlü, yerli otomobil projesi için 3 milyar dolar yatırım yapılmasının ön görüldüğünü açıkladı.

Bakan Özlü, sözlerine şöyle devam etti:

"5 MODEL ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Bu çalışma içerisinde dünyadaki otomobil üretim trendi ne tarafa gidiyor. İki ana eksende yürüyor. Bir teknik hususlar, bir de bu işin mali boyutu var. Teknik ve mali analiz çalışması tamamlanmak üzere. 3 adedi aynı platform üzerinde olmak üzere 5 model üzerinde çalışıyoruz. 5 kasa tipi üzerinde çalışıyoruz

"CEO İÇİN 3 İSİM VAR"

C Segmentinde bir otomobil öne çıkıyor. Yaklaşık 3 milyar dolar civarında yatırım bedeli tahmin ediliyor. Gelecek ay bir şirket kurma süreci olacak. Bunu tamamlamayı düşünüyoruz. Buna da bir CEO atanacak. Bu konuda çalışmalar sürüyor. Adaylık için 3 isim var. Bununla ilgili de çalışmalarımız devam ediyor. Ortak girişim grubuna bırakıyoruz CEO'nun kabulünü. Bu açıklamayı. Performansına ve karar sürecine bağlı olarak, bizim arzumuz Nisan ayı içerisinde şirketin kurulup aynı tarihlerde açıklanması yönünde.

YERLİ OTOMOBİLDE ŞARJ SÜRESİ

Elektrikli olacak bu otomobil. Şarj ile ilgili yoğun bir çalışma var. Hem büyük şirketler önemli yatırımlar yapıyor hem de projemizin ana konularından birisi bu. Bu teknolojiler ile ilgili gelişmeler olacak ve maliyetleri de düşecek. Bunun zaman içerisinde düşmesini bekliyoruz. Sadece bizim değil tüm üreticilerin karşılaştığı sorunç Mebzil ve şarj süresi ve bununla birlikte şarj istasyonları...

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