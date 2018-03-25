Dilovası Batı Kavşağı’yla rahatlayacak

DİLOVASI BATI KAVŞAĞIYLA RAHATLAYACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Dilovası şehir merkezine giriş çıkışları rahatlatmak için düzenleme yapacak. Batı Kavşağında gerçekleştirilecek olan düzenlemede ilave kollar ve köprüler oluşturulup bağlantılar sağlanacak. Daha önce kavşak düzenlemesi için ihaleye çıkan Büyükşehir Belediyesi işi yapacak firmayı belirledi. Kavşak düzenleme çalışması Miraç-Yol İnşaat tarafından gerçekleştirilecek. Firma yer tesliminden sonra çalışmalara başlayacak.

YENİ KAVŞAK KOLLARI

Proje kapsamında TEM ve D-100 bağlantılarını sağlamak üzere Dilovasında yapılan Batı Kavşağında ilave çalışmalar gerçekleştirilecek. Yeni çalışmayla ilçeye giriş ve çıkışlar rahatlatılacak. Çalışma ile yeni köprüler ve kavşak kolları inşa edilecek.

GİRİŞ- ÇIKIŞLAR RAHATLAYACAK

Proje ile batıdan Gebze yönünden gelerek Dilovasına gitmek isteyen araçların sanayii alanı içerisine girmeden ilçe merkezine geçişi sağlanacak. Dilovası girişi için mevcut köprü revize edilecek. Çalışmada biri dere köprüsü olmak üzere 3 adet köprü yapılacak. Aynı zamanda Dilovası ilçe merkezinden D-100 İstanbul yönüne gitmek isteyen araçlar proje ile direk katılım sağlayabilecek.

DİREK ULAŞIM

Proje kapsamında D-100 karayolu üzerindeki batı kavşağından Dilovası ilçe merkezine girecek taşıtların giriş ve çıkışı düzenlenecek. Mevcut durumda Dilovası şehir merkezine girecek araçların sanayi içerisindeki yolları kullanarak şehir içerisine giriyor. Yapılacak kavşak düzenlemeleri ile Dilovası şehir merkezinden D-100 karayoluna sanayi iç yollarını kullanmadan direk giriş ve çıkış sağlanacak.

3 ADET KÖPRÜ

Proje kapsamında Dilderesi üzeri dahil olmak üzere 3 adet üst geçit köprüsü yapılacak. Projede 32 bin metreküp kazı 70 bin metreküp dolgu bin metreküp taş duvar ve 4 bin 700 metreküp beton çalışması yapılacak. Çalışmada bin 300 ton demir 4 bin 800 metre fore kazık 8 bin 600 metre taş kolon 11 bin 400 metrekare toprakarme duvar 14 bin 500 ton asfalt 2 bin 100 metre drenaj 5 bin 700 metrekare tretuar ve 2 bin 500 metre oto korkuluk kullanılacak. Projenin ter tesliminden itibaren 285 günde tamamlanarak hizmete girmesi planlanıyor.