Kocaeli’nin yemek kültürü gün yüzüne çıktı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı tarafından Bilge Şehir Kocaeli Yemekleri adıyla oluşturulan kitap 148 adet yemeği tarifleriyle birlikte sunuyor. Her şehirden göç alan Kocaeli bu yönüyle yöresel yemek çeşitliğinde de zengin bir içeriğe sahip oldu. Bilge Şehir Kocaeli Yemeklerikitabı, içindeki yemeklerin sergilendiği programla tanıtıldı.

“ŞEHRİN ZENGİNLİĞİ PARAYLA OLMAZ”

Antikkapı’da düzenlenen tanıtım programına Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, Vali Yardımcısı Beyazıt Tanç, Gölcük Kaymakamı Mustafa Altıntaş,Kocaeli Yerel Kültür Dernekleri Platformu Başkanı Dr. Metin Şentürk ve çok sayıda misafir katıldı. Programda konuşan Başkan Karaosmanoğlu, “Bilge Şehir Kocaeli Yemekleri kitabını hazırlayan herkese teşekkür ediyorum. Bir şehrin zenginliği parayla olmaz. Kocaeli Türkiye’nin en zengin ili. Kentimizi daha çok tanımalıyız” dedi.

İLGİNÇ HİKAYELER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı tarafından hazırlanan Bilge Şehir Kocaeli Yemekleri kitabında Kocaeli yöresine özgü 148 adet yiyecek ve içeceğin tarifi, fotoğrafları ve bazılarının ilginç hikâyeleri bulunuyor. Kitabın hazırlık aşamasında Manav dernekleri, yerel kültür platformları, STK’larla görüşmeler yapıldı ve onların katkıları alındı.

TANITIM ZİYAFETİNİN MENÜSÜ

Serpme Tadımlıklar

Zeytinyağlı Ebegümeci

Arpacık Soğanlı Kestane

Kandıra Köy Peyniri

Dartı/Kandıra Köy Ekmeği

Güveçlerde Kandıra Yoğurdu

Çorba(Çalca Çorbası)

Salata (Gazayaklı Salata)

Cevizli Kandıra Lokumu

Kabaklı Kıvırma

ÇiğceliMancarlı Pide

Peynirli Kuzugöbeği Mantarı

Hindili Keşkek

Sütlü Nuriye

Üre Tatlısı

Oturfatma Tatlısı

Kabak Tatlısı