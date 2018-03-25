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Rengin Anaokulu’ndan Yaşlılar Haftası etkinliği

Körfez Yarımca’da geçtiğimiz yıl eğitim hayatına başlayan Rengin Anaokulu, Yaşlılar Haftası’nda öğrencilerin velileri ile nine ve dedelerini ağırladı

Fatih Uykun’un kuruculuğunu yaptığı ve geçtiğimiz yıl Körfez Yarımca Hacıosman Mahallesi’nde eğitim hayatına başlayan Rengin Anaokulu, hafta sonu okul velilerini ağırladı. Yaşlılar Haftası nedeniyle öğrencilerin nine ve dedelerinin de katıldığı program renkli görüntülere sahne oldu. Programda velilere hem öğrenciler hakkında bilgiler verildi, hem de Yaşlılar Haftası kutlandı.

MÜZİK DİNLETİSİ

Veliler için mini bir konser düzenleyen okulun müzik öğretmeni Fırat Nar, velilerin kulağının pasını silmeyi ve bolca alkış almayı başardı. Rengin Anaokulu adına konuşan kurum müdürü Tuğrul Doğan Karagöz, “Tüm yaşlıların, Yaşlılar Haftasını kutluyorum” dedi.

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