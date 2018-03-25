Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:47 TSİ- Gündem ( G : Bugün 11:49 TSİ )

İmar müdürleri Körfez’de toplandı  

Büyükşehir Belediyesi ve 12 ilçe belediyesinin imar ve şehircilik, planlama, yapı ve kontrol müdürlerinin katıldığı genel değerlendirme toplantısı, bu ay Körfez Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi

Her ay bir ilçede gerçekleşen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve 12 ilçe belediyesinin imar ve şehircilik, planlama, yapı ve kontrol müdürlerinin katıldığı genel değerlendirme toplantısı, bu ay Körfez Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya; Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve Başkan Yardımcısı Selattin Kabadayıoğlu, Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler ve 12 ilçe belediyesinin imar ve şehircilik, planlama, yapı ve kontrol müdürlerinin katıldı.

HİÇ BİR DEĞERİ KALMAZ

Körfez Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Kocaeli’de sağlanan bu birliktelik, Türkiye’ye örnek oluyor. Bu toplantılar sayesinde 12 ilçede de farklılık göstermeden belirli bir standart ile de imar uygulamaların yapılması sağlanıyor. İmarla ilgili özellikle yapılan çalışmalar belediyeler için önemlidir. Siz istediğiniz kadar yatırım yapın. İmara aykırı düzensiz yapılaşma varsa yaptığınız yatırımın hiçbir değeri yoktur” dedi.

DEĞERLENDİRME YAPILDI

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler de kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Günler, “Aylık düzenli olarak bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunuyoruz. Düzenlemeler hakkında bilgiler aktarıyoruz” dedi. Daha sonra imar müdürleri hem yeni düzenlemeler hem de karşılarına çıkan sorunlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Bugün 11:47 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Bugün tüm dünyada ışıklar sönecek! mask
Bugün tüm dünyada ışıklar sönecek!
Hacamatı duyan hastaneye koştu! mask
Hacamatı duyan hastaneye koştu!
Muammer Çalık vefat etti mask
Muammer Çalık vefat etti
Bakanlık 282 hileli ürünü açıkladı! mask
Bakanlık 282 hileli ürünü açıkladı!
Vatandaş kırdı çalışan sorumlu tutuldu! mask
Vatandaş kırdı çalışan sorumlu tutuldu!
İki kardeşi kaza ayırdı! mask
İki kardeşi kaza ayırdı!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Güngör Arslan tutuklandı mask
Güngör Arslan tutuklandı
Karaosmanoğlu'nun acı günü! mask
Karaosmanoğlu'nun acı günü!
5 çocuk annesi kendini asarak intihar etti mask
5 çocuk annesi kendini asarak intihar etti
Bugün tüm dünyada ışıklar sönecek! mask
Bugün tüm dünyada ışıklar sönecek!
Hacamatı duyan hastaneye koştu! mask
Hacamatı duyan hastaneye koştu!
Ünlü oyuncu uyuşturucu operasyonunda yakalandı! mask
Ünlü oyuncu uyuşturucu operasyonunda yakalandı!

GALERİ

Wellborn Kocaeli’nin en iyi oteli seçildi mask
Wellborn Kocaeli’nin en iyi oteli seçildi
"Mehmed Bir Cihan Fatihi" Kocaeli'de çekildi mask
"Mehmed Bir Cihan Fatihi" Kocaeli'de çekildi
Uyuşturucu madde kullanan genç heykele döndü mask
Uyuşturucu madde kullanan genç heykele döndü
İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okudular..! mask
İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okudular..!
İDEV 4’üncü kez kapılarını açtı mask
İDEV 4’üncü kez kapılarını açtı
Hürriyet: Bakarsınız bakan olurum mask
Hürriyet: Bakarsınız bakan olurum
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL