İmar müdürleri Körfez’de toplandı  

Her ay bir ilçede gerçekleşen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve 12 ilçe belediyesinin imar ve şehircilik, planlama, yapı ve kontrol müdürlerinin katıldığı genel değerlendirme toplantısı, bu ay Körfez Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Toplantıya; Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve Başkan Yardımcısı Selattin Kabadayıoğlu, Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler ve 12 ilçe belediyesinin imar ve şehircilik, planlama, yapı ve kontrol müdürlerinin katıldı.

HİÇ BİR DEĞERİ KALMAZ

Körfez Belediyesi Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirilen toplantıda konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Kocaeli’de sağlanan bu birliktelik, Türkiye’ye örnek oluyor. Bu toplantılar sayesinde 12 ilçede de farklılık göstermeden belirli bir standart ile de imar uygulamaların yapılması sağlanıyor. İmarla ilgili özellikle yapılan çalışmalar belediyeler için önemlidir. Siz istediğiniz kadar yatırım yapın. İmara aykırı düzensiz yapılaşma varsa yaptığınız yatırımın hiçbir değeri yoktur” dedi.

DEĞERLENDİRME YAPILDI

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran’ın ardından Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Osman Günler de kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Günler, “Aylık düzenli olarak bir araya gelerek değerlendirmelerde bulunuyoruz. Düzenlemeler hakkında bilgiler aktarıyoruz” dedi. Daha sonra imar müdürleri hem yeni düzenlemeler hem de karşılarına çıkan sorunlar hakkında değerlendirmelerde bulundu.