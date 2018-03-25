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Körfez’de iki bin öğretmene bisiklet

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde verdiği sözü tutuyor. Son olarak iki okuldaki öğretmenlere de bisikletleri teslim edildi

Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, geçtiğimiz eğitim-öğretim yılında öğrencilere bisiklet dağıtımı sırasında öğretmenlere söz vermiş, ‘sizlere de birer bisiklet vereceğiz’ demişti. Başkan İsmail Baran, verdiği sözü tuttu ve son olarak İgsaş Ortaokulu ile Körfez Fen Lisesi öğretmenlerine bisikletleri teslim edildi. Törene; Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran ve Başkan Yardımcısı İsa Taş, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, AK Parti İlçe Başkanı Şener Söğüt ve öğretmenler ile öğrenciler katıldı.

HAKKI ASLA ÖDENEMEZ

Başkan İsmail Baran’a yaptığı jestten dolayı teşekkür eden İbrahim Okutan’ın ardından Başkan İsmail Baran da kısa bir konuşma yaptı. Bisiklet dağıtımı öncesinde konuşan Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, “Öğretmenlerimizin asla hakkı ödenmez. Öğretmenlerimize hiçbir zaman saygıda kusur etmeyiz. Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk’ü ve geçmişte hayatını kaybetmiş bütün öğretmenleri rahmetle anıyorum.

SÖZÜMÜZÜ TUTTUK

3 hafta sonra da 5. Sınıfların bisikletlerini dağıtıyor olacağız. Geçen sene öğrencilere bisiklet dağıtırken öğretmenlerimize bu sene için dağıtacağımızın sözünü vermiştik. 2 bin 200 öğretmenimize verdiğimiz sözümüzü tuttuk çok şükür. Kazasız belasız bir şekilde kullanmalarını tavsiye ediyoruz” ifadelerini kullandı. Başkan Baran’ın konuşmasının ardından iki okul öğretmenlerine bisikletlerin dağıtımı gerçekleştirildi.

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