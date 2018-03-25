Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:51 TSİ- Gündem ( G : Bugün 11:53 TSİ )

İzmit Belediyesi otobüs kiralayacak

İzmit Belediyesi, şehrin tanıtımında kullanılmak üzere otobüs kiralayacak. Tarih Koridoru ve İzmit Turu için kiralanacak 1 adet otobüs ihalesine 4 fir...

İzmit Belediyesi, şehrin tanıtımında kullanılmak üzere otobüs kiralayacak. Tarih Koridoru ve İzmit Turu için kiralanacak 1 adet otobüs ihalesine 4 firma katıldı. Şoförlü olarak 8 aylığına kiralanacak ve yaklaşık maliyeti 72 bin 400 lira olan ihaleye katılan Akfar Tur 55 bin 120 lira, Gençtur firması 54 bin 800 lira, Tuncay Seyahat firması 53 bin 520 lira ve Körfez Turizm firması da 68 bin lira teklif de bulundu. Komisyon teklifleri değerlendirip ihaleyi kazanan firmayı önümüzdeki günlerde açıklayacak.

Bugün 11:51 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Bugün tüm dünyada ışıklar sönecek! mask
Bugün tüm dünyada ışıklar sönecek!
Hacamatı duyan hastaneye koştu! mask
Hacamatı duyan hastaneye koştu!
Muammer Çalık vefat etti mask
Muammer Çalık vefat etti
Bakanlık 282 hileli ürünü açıkladı! mask
Bakanlık 282 hileli ürünü açıkladı!
Vatandaş kırdı çalışan sorumlu tutuldu! mask
Vatandaş kırdı çalışan sorumlu tutuldu!
İki kardeşi kaza ayırdı! mask
İki kardeşi kaza ayırdı!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Güngör Arslan tutuklandı mask
Güngör Arslan tutuklandı
Karaosmanoğlu'nun acı günü! mask
Karaosmanoğlu'nun acı günü!
5 çocuk annesi kendini asarak intihar etti mask
5 çocuk annesi kendini asarak intihar etti
Bugün tüm dünyada ışıklar sönecek! mask
Bugün tüm dünyada ışıklar sönecek!
Hacamatı duyan hastaneye koştu! mask
Hacamatı duyan hastaneye koştu!
Ünlü oyuncu uyuşturucu operasyonunda yakalandı! mask
Ünlü oyuncu uyuşturucu operasyonunda yakalandı!

GALERİ

Wellborn Kocaeli’nin en iyi oteli seçildi mask
Wellborn Kocaeli’nin en iyi oteli seçildi
"Mehmed Bir Cihan Fatihi" Kocaeli'de çekildi mask
"Mehmed Bir Cihan Fatihi" Kocaeli'de çekildi
Uyuşturucu madde kullanan genç heykele döndü mask
Uyuşturucu madde kullanan genç heykele döndü
İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okudular..! mask
İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okudular..!
İDEV 4’üncü kez kapılarını açtı mask
İDEV 4’üncü kez kapılarını açtı
Hürriyet: Bakarsınız bakan olurum mask
Hürriyet: Bakarsınız bakan olurum
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL