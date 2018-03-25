İzmit Belediyesi, şehrin tanıtımında kullanılmak üzere otobüs kiralayacak. Tarih Koridoru ve İzmit Turu için kiralanacak 1 adet otobüs ihalesine 4 firma katıldı. Şoförlü olarak 8 aylığına kiralanacak ve yaklaşık maliyeti 72 bin 400 lira olan ihaleye katılan Akfar Tur 55 bin 120 lira, Gençtur firması 54 bin 800 lira, Tuncay Seyahat firması 53 bin 520 lira ve Körfez Turizm firması da 68 bin lira teklif de bulundu. Komisyon teklifleri değerlendirip ihaleyi kazanan firmayı önümüzdeki günlerde açıklayacak.
Bugün 11:51 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 11:53 TSİ )
İzmit Belediyesi otobüs kiralayacak
İzmit Belediyesi, şehrin tanıtımında kullanılmak üzere otobüs kiralayacak. Tarih Koridoru ve İzmit Turu için kiralanacak 1 adet otobüs ihalesine 4 fir...
Bugün 11:51 TSİ - Gündem
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz