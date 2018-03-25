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Yaralı sürücü sigara yakarak tedavi olmamak için direndi

Kartepe'de tıra çarpan ve hurdaya dönen kamyonetin içerisinden kanlar içinde çıkan yaralı sürücü, yaktığı sigarasıyla tedavi olmayı kabul etmeyip sağlık ekiplerine zor anlar yaşattı.

Kaza, Kartepe'de D-100 Karayolu Köseköy Işıklar’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün kimliği öğrenilemeyen 41 NF 519 plakalı kamyonet, kırmızı ışıklarda durmak için yavaşlayan 31 ADZ 12 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile kamyonet kullanılamaz hale gelirken kamyonet sürücüsü araç içinde sıkışarak yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, kazayı 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yaralı sürücü çevredekilerin yardımıyla araç içerisinden çıkarıldı.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı sürücüye müdahale etmek istedi. Sağlık ekiplerinin müdahale ısrarlarına aldırış etmeyen sürücü, yaktığı sigarasını içerek tedavi olmayı reddetti. Uzun çabaların ardından sağlık ekipleri tarafından ikna edilen sürücü, ambulansa alınarak ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kaza sebebiyle bir kısmı trafiğe kapanan yol, kaza yapan araçların çekici yardımı ile kaldırılması ile tekrardan trafiğe açıldı. Polis ekipleri, kaza ile ilgili inceleme başlattı.

Bugün 12:15 TSİ İHA Kocaeli- Asayiş

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