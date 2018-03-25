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İtfaiye Terminal Müfrezesi ’ne yeni bina

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, İzmit İtfaiye Grup Amirliği Terminal Müfrezesi’nin yeni hizmet binasının yapımına başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli İtfaiyesi’ne modern bir yapı kazandırıyor. İzmit İtfaiye Grup Amirliği Terminal Müfrezesi binası olarak planlanan yapı, Kocaeli Şehirlerarası Otobüs Terminali yanında yer alan Şehiriçi Otobüsleri Doğu Terminali içinde inşa ediliyor. Çalışmalarına başlanılan projenin temel kazı ve hafriyat uygulamaları gerçekleştiriliyor. Yeni itfaiye müfreze binası, 7 itfaiye aracı garajına sahip olacak. Bin 500 metrekare alan üzerine inşa edilen müfreze binası, Kandıra Yolu ve Seymen Caddesi’nin kesiştiği terminal alanında yapılıyor. İzmit İtfaiye Grup Amirliği Terminal Müfrezesi binası bodrum, zemin ve bir kat şeklinde inşa edilecek. Yapının bodrum katı 154 metrekare, zemin katı 893 metrekare, 1. katı ise 460 metrekare olacak.

Öte yandan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kartepe ve Karamürsel’e de birer müfreze binası yapacak. Binalar olaylara hızlı bir şekilde çıkış yapan itfaiyecilerin kullanımına uygun olacak.

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