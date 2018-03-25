Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 12:19 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 13:55 TSİ )

Epilepsi krizleri için ameliyat olması gerek

Gölcük'te, doğuştan epilepsi hastası Utku Berat Dinçay'ın (8) geçirdiği krizlerin sona erdirilmesi için ameliyat edilmesi gerekiyor. Geçimini hamallık yaparak sağlayan baba Hayrettin Dinçay, "Evladım gece- gündüz kriz geçiriyor. Ameliyat parasını karşılayacak gücüm yok. Yardımseverlerin desteğini bekliyorum" dedi.

İlçeye bağlı İhsaniye Mahallesi'nde oturan Hayrettin- Dilek Dinçay çiftinin tek çocukları Utku Berat, epilepsi hastası olarak dünyaya geldi. Yatağa bağlı yaşayan Utku Berat, her gün çok sayıda epilepsi krizi geçiriyor. Utku Berat'ın, beynindeki nöbetlere yol açan oluşumunyok edilmesiiçin vagal sinir uyarımı ameliyatı olması gerekiyor. Ameliyatla beynine yerleştirilecek pil ile Utku Berat Dinçay'ın epilepsi nöbetleri yatıştırılacak.

GİTTİKÇE FENALAŞIYOR
Hamallık yaparak, geçimini sağladığını ve çocuğunu ameliyat ettirecek parası olmadığını dile getiren baba Hayrettin Dinçay, "Vagal sinir uyarımı ameliyatı olması gerektiğini söylediler. Yaklaşık 20 gün önce İstanbul Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne gittik. Beyin Cerrahi servisinde 1 hafta sonra arayacaklarını söylediler; fakat ne arayan varne soran. Çocuğum, evde sürekli nöbet halinde, gittikçe fenalaşıyor. Günde 20- 30 sefer nöbet halinde ve ağır krizlerde ambulansla hastaneye götürüyoruz. Onların da yapacağı bir şey yok. Benim ameliyat parasını karşılayacak gücüm yok. Ameliyat olduğu takdirde krizlerin azalacağını umuyoruz. Ameliyatı için yardımseverlerin desteğini bekliyorum" diye konuştu.

'ÇOCUĞUMUN BU ACILARDAN KURTULMASINI İSTİYORUM'


Anne Dilek Dinçay ise çocuğunun gittikçe daha fazla nöbet geçirmeye başladığını belirterek, "Çocuğumun yatağında yatıyorum artık. Gece uykusu yok ve nöbet geçiriyor. Zaman zaman da boğulma tehlikesi ile karşı karşıya kalıyor. Biz bir an önce devletimizden, büyüklerimizden yardımcı olmalarını ve çocuğumun ameliyatının yapılmasını istiyoruz. Çocuğum mamayla besleniyor ve çiğneme yetisi yok, su bile içiremiyoruz. Ameliyat edilip, çocuğumun bu acılardan kurtulmasını istiyorum. Çok üzülüyoruz" dedi.

Bugün 12:19 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Güngör Arslan tutuklandı mask
Güngör Arslan tutuklandı
Umuttepe'de feci kaza! mask
Umuttepe'de feci kaza!
Karaosmanoğlu'nun acı günü! mask
Karaosmanoğlu'nun acı günü!
Kazı çalışmalarında insan kemikleri bulundu! mask
Kazı çalışmalarında insan kemikleri bulundu!
Kavşakta feci kaza! 4 yaralı... mask
Kavşakta feci kaza! 4 yaralı...
Ünlü oyuncu uyuşturucu operasyonunda yakalandı! mask
Ünlü oyuncu uyuşturucu operasyonunda yakalandı!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Güngör Arslan tutuklandı mask
Güngör Arslan tutuklandı
Karaosmanoğlu'nun acı günü! mask
Karaosmanoğlu'nun acı günü!
5 çocuk annesi kendini asarak intihar etti mask
5 çocuk annesi kendini asarak intihar etti
Bugün tüm dünyada ışıklar sönecek! mask
Bugün tüm dünyada ışıklar sönecek!
Hacamatı duyan hastaneye koştu! mask
Hacamatı duyan hastaneye koştu!
Ünlü oyuncu uyuşturucu operasyonunda yakalandı! mask
Ünlü oyuncu uyuşturucu operasyonunda yakalandı!

GALERİ

Wellborn Kocaeli’nin en iyi oteli seçildi mask
Wellborn Kocaeli’nin en iyi oteli seçildi
"Mehmed Bir Cihan Fatihi" Kocaeli'de çekildi mask
"Mehmed Bir Cihan Fatihi" Kocaeli'de çekildi
Uyuşturucu madde kullanan genç heykele döndü mask
Uyuşturucu madde kullanan genç heykele döndü
İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okudular..! mask
İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okudular..!
İDEV 4’üncü kez kapılarını açtı mask
İDEV 4’üncü kez kapılarını açtı
Hürriyet: Bakarsınız bakan olurum mask
Hürriyet: Bakarsınız bakan olurum
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL