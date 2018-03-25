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Kardeşler sobadan zehirlendi: 2 Ölü

İzmit Turgut Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda emekli İzmit Belediyesi Zabıta Amiri İbrahim Telci ve ablası Şükriye Malkoç soba zehi...

İzmit Turgut Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda emekli İzmit Belediyesi Zabıta Amiri İbrahim Telci ve ablası Şükriye Malkoç soba zehirlenmesinden yaşamını yitirdi. İki kardeşin hayatını kaybetmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Olay yerine giden sağlık ekipleri kardeşlerin cenazesini morga kaldırdı. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.

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