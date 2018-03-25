İzmit Turgut Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda emekli İzmit Belediyesi Zabıta Amiri İbrahim Telci ve ablası Şükriye Malkoç soba zehirlenmesinden yaşamını yitirdi. İki kardeşin hayatını kaybetmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri geldi. Olay yerine giden sağlık ekipleri kardeşlerin cenazesini morga kaldırdı. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı.
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Kardeşler sobadan zehirlendi: 2 Ölü
İzmit Turgut Mahallesi'nde gece saatlerinde meydana gelen olayda emekli İzmit Belediyesi Zabıta Amiri İbrahim Telci ve ablası Şükriye Malkoç soba zehi...
Bugün 12:33 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz