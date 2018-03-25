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Örnek'ten İzmit Körfezi Temizleme Projesi

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yavuz Örnek, “İzmit Körfez’ini Sakarya Nehri’ni buraya dökerek ve Karadeniz’den su getirerek temizleyebiliriz’’ dedi.

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Öğreti Üyesi Yrd. Doç.Dr. Yavuz Örnek, hazırladığı ‘İzmit Körfezi Temizleme Projesi’ ile İzmit Körfezi’ndeki çevre kirliliğinin önüne geçmeyi hedefliyor. Sakarya Nehri’ni İzmit Körfezi’ne dökmekle 100 Milyon TL’lik bir elektrik enerjisini oluşacağını söyleyen Örnek, oluşan bu enerji ile Karadeniz’in sularının boru hatları ile Körfez’e akıtılabileceğini ifade etti.

Proje hakkında bilgiler veren İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri Öğreti Üyesi Yrd. Doç. Dr. Yavuz Örnek, “Yoğun göç ev sanayileşmeden dolayı son 40 yılda İzmit Körfezi’nde büyük bir kirlilik oluşmuştur. Son 10-20 yıl içerisinde devletimiz gerekli tedbirleri almıştır ancak Körfez kirlendiği için alınan tedbirler Körfezi kirletmeyi önlemiştir ama temizlemekten halen acizdir. Bu vesile ile biz bir proje geliştirdik ve bu projede Sakarya Nehri’nin sularını İzmit Körfezi’ne akıtmayı düşündük. Sakarya Nehri’nde bir yılda Karadeniz’e 4 ile 6 milyar metreküp su akıyor. Bu suyun yüzde 75’i olan 3 milyar metreküpü Körfez’e akıttığımız taktirde Körfez’de bir akıntı oluşacak ve Körfez temizlenmeye başlayacaktır. Bu birkaç yıl alacaktır” dedi.

İzmit Körfezi’ndeki kirliliği Sakarya Nehri’ni buraya dökerek ve Karadeniz’den su getirerek temizleyebiliriz”

Sakarya Nehri’ni Körfez’e dökmekle 100 milyon TL’lik bir elektrik enerjisi oluşacağını ifade eden Örnek, “Bu elektrik ile biz Karadeniz’den de suları Körfez’e akıta biliriz. Abdulhamit Han da böyle bir proje düşünmüş ama bu kanal değil. Beton boruların içerisinde Karadeniz’in suyu Körfez’e akıtılır. Yılda yaklaşık 15 milyar ile 30 milyar metreküp su Körfez’e akıtıldığı taktirde Körfez 1 ile 2 yıl içerisinde çok önemli derecede temizlenir. Körfez’de çok ciddi oranda bir kirlilik var ve biz bu kirliliği ancak ve ancak Sakarya Nehri’ni buraya dökerek ve Karadeniz’den su getirerek temizleyebiliriz. Bunu dışında herhangi bir alternatif şu anda görünmüyor. Zannediyorum Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız, Çevre Bakanımız bu projeye ilgi duyarlar. Çok kısa bir sürede faaliyete geçer ve Körfez bir iki yıl çerisinde önemli ölçüde temizlenmiş olur” ifadelerini kullandı.

Bugün 12:43 TSİ İHA Kocaeli- Gündem

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