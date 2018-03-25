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Bugün 12:58 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:59 TSİ )

Körfez Belediyesi tarafından çocuklara 10 bin futbol topu dağıtıldı.

Alpaslan Türkeş Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen dağıtım töreninde konuşan Belediye Başkanı İsmail Baran, Körfez'in sporun başkenti olacağını belirterek, sporcu sayılarının her geçen gün arttığını söyledi.

Körfez'den kısa kısa

Sporun her dalında başarılar elde ettiklerini ifade eden Baran, spor yapmanın faydalarından bahsetti.

Konuşmanın ardından 10 bin futbol topu çocuklara dağıtıldı.

Törene Baran, eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Mustafa Çulcu ve ilgililer katıldı.

- Şehitler için mevlit okutuldu

İlim Yayma Cemiyeti Körfez Şubesi tarafından şehitler için mevlit okutuldu.

Tütünçiftlik Çarşı Camisi'nde okunan mevlit programında konuşan Körfez Müftüsü Hasan Erdoğan, ülke savunmasında görev alan güvenlik güçlerine zaferler diledi.

Bugün 12:58 TSİ AA Kocaeli- Spor

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