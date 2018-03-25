Körfez Belediyesi tarafından çocuklara 10 bin futbol topu dağıtıldı.

Sporun her dalında başarılar elde ettiklerini ifade eden Baran, spor yapmanın faydalarından bahsetti.
Konuşmanın ardından 10 bin futbol topu çocuklara dağıtıldı.
Törene Baran, eski Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Mustafa Çulcu ve ilgililer katıldı.
- Şehitler için mevlit okutuldu
İlim Yayma Cemiyeti Körfez Şubesi tarafından şehitler için mevlit okutuldu.
Tütünçiftlik Çarşı Camisi'nde okunan mevlit programında konuşan Körfez Müftüsü Hasan Erdoğan, ülke savunmasında görev alan güvenlik güçlerine zaferler diledi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz