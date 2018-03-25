Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:00 TSİ- Eğitim ( G : Bugün 13:01 TSİ )

KO-MEK’ten model uçak yapım kursu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kandıra KO-MEK tarafından açılan “Model Uçak Yapımı” kursu eğitimlerine başladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), açtığı “Model Uçak Yapımı” kursu ile eğitim modülüne yeni bir branş daha eklemiş oldu. Kandıra KO-MEK Kurs Merkezi’nde Türk Hava Kurumu iş birliğinde açılan kursta, 19 kursiyer eğitim görüyor. Model Uçak Rehber Öğretmeni Kübra Uztürk tarafından verilen derslerde, kursiyerlere ilk etapta proje üzerinde çalışma öğretiliyor. Kursiyerler kurs boyunca çıtalardan proje üzerinde kanat yapımı, gövde yapımı ve uçağın tamamının yapımını öğrenme fırsatı buluyorlar.

Kursiyerlerin çoğunun öğretmen ve çalışan olduğu kursta, 32 saatlik eğitimin ardından yapılan model uçaklar gökyüzüne bırakılarak kursiyerlere sertifika verilecek. Model uçak yapım kursu bitirme sertifikası alan kursiyerler çalıştıkları okullarda öğrencilerine model uçak yapım eğitimi verebilecekler.

KO-MEK sayesinde yıllardır öğrenmek istediği model uçak yapımını öğrenme fırsatı bulduğunu belirten Seval Şimşek, “Artık hobi haline getirdiğim bu alanda kendi model uçaklarımı yaparak gökyüzüne bırakabileceğim. Bize bu fırsatı sağlayan başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Karaosmanoğlu’na ve KO-MEK ailesine teşekkür ediyorum” dedi.

Kandıra’da öğretmenlik yaptığını ifade eden Mehmet Alp Odabaşı, “Burada öğrendiklerim sayesinde okulda öğrencilerime model uçak yapımını öğretme fırsatı buldum. Artık öğrencilerimde bu alanda kendilerine hobi oluşturarak kendi uçaklarını özgürce bulutların arasına bırakabilecekler” diye konuştular.

Bugün 13:00 TSİ İHA Kocaeli- Eğitim

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Büyük sınava bir gün kaldı! mask
Büyük sınava bir gün kaldı!
Eğitimde çıta en “Tepe”de mask
Eğitimde çıta en “Tepe”de
Lise öğrencileri Kuruçeşme de helva dağıttı mask
Lise öğrencileri Kuruçeşme de helva dağıttı
Huzuru bu festivalde bulacaksınız! mask
Huzuru bu festivalde bulacaksınız!
Ertuğrulgazi İlkokulu'nda Çanakkale şehitleri anıldı mask
Ertuğrulgazi İlkokulu'nda Çanakkale şehitleri anıldı
Rengin anaokulu velileri misafir etti mask
Rengin anaokulu velileri misafir etti
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Güngör Arslan tutuklandı mask
Güngör Arslan tutuklandı
Karaosmanoğlu'nun acı günü! mask
Karaosmanoğlu'nun acı günü!
5 çocuk annesi kendini asarak intihar etti mask
5 çocuk annesi kendini asarak intihar etti
Bugün tüm dünyada ışıklar sönecek! mask
Bugün tüm dünyada ışıklar sönecek!
Hacamatı duyan hastaneye koştu! mask
Hacamatı duyan hastaneye koştu!
Ünlü oyuncu uyuşturucu operasyonunda yakalandı! mask
Ünlü oyuncu uyuşturucu operasyonunda yakalandı!

GALERİ

Wellborn Kocaeli’nin en iyi oteli seçildi mask
Wellborn Kocaeli’nin en iyi oteli seçildi
"Mehmed Bir Cihan Fatihi" Kocaeli'de çekildi mask
"Mehmed Bir Cihan Fatihi" Kocaeli'de çekildi
Uyuşturucu madde kullanan genç heykele döndü mask
Uyuşturucu madde kullanan genç heykele döndü
İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okudular..! mask
İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okudular..!
İDEV 4’üncü kez kapılarını açtı mask
İDEV 4’üncü kez kapılarını açtı
Hürriyet: Bakarsınız bakan olurum mask
Hürriyet: Bakarsınız bakan olurum
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL