KO-MEK’ten model uçak yapım kursu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meslek ve Sanat Eğitimi Kursları (KO-MEK), açtığı “Model Uçak Yapımı” kursu ile eğitim modülüne yeni bir branş daha eklemiş oldu. Kandıra KO-MEK Kurs Merkezi’nde Türk Hava Kurumu iş birliğinde açılan kursta, 19 kursiyer eğitim görüyor. Model Uçak Rehber Öğretmeni Kübra Uztürk tarafından verilen derslerde, kursiyerlere ilk etapta proje üzerinde çalışma öğretiliyor. Kursiyerler kurs boyunca çıtalardan proje üzerinde kanat yapımı, gövde yapımı ve uçağın tamamının yapımını öğrenme fırsatı buluyorlar.

Kursiyerlerin çoğunun öğretmen ve çalışan olduğu kursta, 32 saatlik eğitimin ardından yapılan model uçaklar gökyüzüne bırakılarak kursiyerlere sertifika verilecek. Model uçak yapım kursu bitirme sertifikası alan kursiyerler çalıştıkları okullarda öğrencilerine model uçak yapım eğitimi verebilecekler.

KO-MEK sayesinde yıllardır öğrenmek istediği model uçak yapımını öğrenme fırsatı bulduğunu belirten Seval Şimşek, “Artık hobi haline getirdiğim bu alanda kendi model uçaklarımı yaparak gökyüzüne bırakabileceğim. Bize bu fırsatı sağlayan başta Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın İbrahim Karaosmanoğlu’na ve KO-MEK ailesine teşekkür ediyorum” dedi.

Kandıra’da öğretmenlik yaptığını ifade eden Mehmet Alp Odabaşı, “Burada öğrendiklerim sayesinde okulda öğrencilerime model uçak yapımını öğretme fırsatı buldum. Artık öğrencilerimde bu alanda kendilerine hobi oluşturarak kendi uçaklarını özgürce bulutların arasına bırakabilecekler” diye konuştular.