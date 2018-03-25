CHP Başiskele’den kampanyaya destek

Gazetemizin başlattığı ‘İzmit Umuttepe’de çöp fabrikası yapılmasına hayır’ kampanyasına CHP Başiskele İlçe Örgütü’nden de destek geldi. CHP Başiskele İlçe Başkanı İrfan Keskin, ilçe yöneticileri Sevil Çağlar, Vacit Çelik ve Nadir İçacan ile birlikte gazetemize ziyarette bulundu.

“YER SEÇİMİ DOĞRU DEĞİL”

Başkanı İrfan Keskin, “Çöp fabrikası artık bir gereksinim. Hızla artan nüfusumuzu dikkate aldığımızda bu alanda duyulan ihtiyacın farkındayız. Çöp fabrikasının kurulmasını da destekliyoruz. Ancak yer seçiminin doğru olmadığını düşünüyoruz. Umuttepe’nin üzerinde bulunan ormanlık alan böyle bir tesis için uygun değil” dedi.

“ORMAN İÇİNE YAPILMAMALI”

‘Oralar kentin akciğerleridir’ diyerek ekleme yapan Başkan Keskin,“STK’lar ve birçok meslek örgütü gibi bizde bu çöp fabrikasının başka bir yere yapılmasını istiyoruz. CHP Başiskeleİlçe Örgütü olarak 3 bin 200 üyemiz adına düzenlenen kampanyaya destek oluyoruz. Bu çöp fabrikasının orman içerisinde yapılmamasını savunuyoruz” şeklinde konuştu.