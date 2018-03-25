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“2019’a heyecanla hazırlanmalıyız”

AKP Kandıra ilçe yönetimine ziyarette bulunan AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, “Heyecanımızı daha da arttırarak 2019'a hazırlanmak zorundayız” dedi

AKP Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz, kongreyle yenilenen AKP Kandıra ilçe yönetimini ziyaret ederek, İlçe Başkanı Erol Ölmez, Yönetim Kurulu üyeleri ile kadın ve gençlik kollarına görevlerinin hayırlı olmasını diledi. Teşkilat olarak güzel bir kongre süreci gerçekleştirildiğini ve aynı heyecanla çıtanın daha yükseklere taşınacağına inandığını belirten Milletvekili Yılmaz, 2019 seçimleri öncesi her alanda yapılan çalışmaların halka çok iyi anlatma sorumluluğunun, tüm parti teşkilatlarının üzerindeki bir vebal olduğunu dile getirdi.

“İKNA ETME SORUMLULUĞUMUZ VAR”

Milletvekili Yılmaz, "Etrafımızda, sokağımızda, köylerimizde, kahvehanelerimizde bu meseleleri anlatma, yayma, kafası karışanları ikna etme sorumluluğumuz var. Özellikle yerel seçimlere bir yıldan az bir zaman kaldığı bir zamanda bu heyecanımızı daha da arttırarak 2019'a hazırlanmak zorundayız" dedi.

Bugün 13:19 TSİ - Siyaset

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