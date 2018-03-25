Gebze Sporcu Eğitim Merkezi’nin temeli atıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gebze’ye sporcu eğitim merkezi kazandırıyor. Proje kapsamında yapımına başlanılan Gebze Sporcu Eğitim Merkezi’nin temel atma töreni Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu’nun katılımıyla gerçekleşti. Yüklenici firmaya yer tesliminden sonra temeli atılan proje, pek çok spor dalında sporcu yetişmesine imkan verecek. Temel atma törenine Başkan İbrahim Karaosmanoğlu’nun yanı sıra, Genel Sekreter İlhan Bayram, Gebze Belediye Başkanı Adnan Köşker, Çayırova Belediye Başkanı Şevki Demirci, AK Parti Gebze İlçe Başkanı İrfan Ayar, İl Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürü Muzaffer Cintimar ve KASKF Başkanı Murat Aydın katıldı. Seka Sporcu Eğitim Merkezi’nin (SEKASEM) ardından Gebze’de inşa edilecek ikinci merkez ile ilçe genelinde yaşayan sporcuların antrenman yaparak, eğitim görecekleri modern bir alan ihtiyacı karşılanacak.

Gebze Sporcu Eğitim Merkezi’nin temel atma töreninde konuşan Başkan Karaosmanoğlu, “En değerli yerimizi spora, gençlerimizin spor yapması için ayırıyoruz. En değerli varlığımız, geleceğimiz, istikbalimiz gençlerdir. Gençlerimizin sağlıklı yetişmesi geleceğe iyi hazırlanması, bedenen ve ruhen sağlıklı insanlar olarak buralarda yetişmesini istiyoruz. İnsan boş kalınca canı sıkılıyor, boş işlerle uğraşıyor. Biz gençlerimizin yanlışa gitmesini arzu etmiyoruz. Gittiği yeri bilen, hedefine kararlı adımlarla yürüyen ve geleceğe umutla bakan enerji dolu, bilgili, ahlaklı heyecanlı tarihini bilen, üreten ve topluma faydalı insanlar olarak gençlerimizi hazırlamak istiyoruz. Onun için spora önem veriyoruz” dedi.

“Spor gençlerimizin boşluğunu, en güzel şekilde doldurarak onları geleceğe bedenen ve ruhen sağlıklı yetiştirmek için bir araçtır” diyen Karaosmanoğlu, “Sağlık bozulursa her şey bozulur. O yüzden insanımızın ruhen ve bedenen sağlıklı olması gerekiyor. Ahlakıyla, bilgisiyle, karakteriyle sağlıklı insanlardan ülke insanına fayda gelir. Onun için bizler de hiç üşenmeden değer vererek gençlerimizi önemsiyoruz. Aynı zamanda annelerimizin de her yerde spor yapabileceği alanları oluşturuyoruz. Sağlıklı anne demek sağlıklı nesil demektir. Bu tesislerin gençlerimizin geleceğini iyi yönde etkileyen güzel yerler olmasını diliyorum. Şimdiden Gebze’mize Kocaeli’mize hayırlı olsun” diye konuştu.

Bodrum kat, alt zemin, zemin ve bir kat şeklinde yapılacak olan eğitim merkezi pek çok branşta eğitim verecek. Yapının alt zemin katı 3 bin 752 metrekare kullanım alanına sahip olacak. Bu bölümde kat fuayesi, güreş salonu, judo salonu, karate ve okçuluk salonu yer alacak. Her branş için ayrı soyunma ve duş alanları bulunacak. Antrenör odaları ve 210 kişilik seminer salonu bu katın bölümlerinden olacak. Yapının üst zemin katı ise 3 bin 730 metrekare ölçülerinde olacak. Bu bölümde giriş fuayesi, jimnastik salonu, eskrim salonu, masa tenisi salonu, bayanlar spor salonu, bayanlar plates salonu yapılacak. Her branş için soyunma ve duş alanları ile gündüz bakım ve çocuk oyun alanı ile kafeterya yer alacak. Merkezin 2 bin 502 metrekarelik birinci katında da boks salonu, tekvando salonu, rezerv spor salonu, soyunma ve duş alanları bulunacak. Bu bölümde de idari birimler toplantı odası ve 120 kişilik tribünün olacak.