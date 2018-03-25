CHP'den Çayırova Belediyesi'ne suç duyurusu

Çayırova Belediyesinde 5393 sayılı Belediyeler kanunun 24. Ve 25. Maddeleri, Belediye çalışma yönetmeliğinin 22. Maddesine istinaden, belediyede 2017 yıl hesaplarını incelemek üzere seçilen denetim komisyonun görev süresini tamamlaması nedeniyle yazılı basın açıklaması yapan CHP Çayırova İlçe Başkanı Selahattin Kaya, "Denetim komisyonu 45 gün süren denetim görevini tamamladı. Denetim komisyonu yasa gereği denetim süresi içerisinde kendilerine tahsis edilen denetim odasında, denetim görevini yerine getirmekle görevli olup bu süre içerisinde talep ettikleri evrak ve dosyalar ilgililer tarafından geciktirilmeden denetim odasına getirilmek zorundadır. Ancak denetim komisyonunda partimiz adına görev yapan Belediye Meclis üyemiz Halis Koç’un hiçbir talebi yerine getirilmemiş denetim görevini yerine getirmesi engellenmiştir. Yaşanan bu olumsuzluklar sesli ve görüntülü olarak izlenen denetim odası kayıtları ile meclis üyemiz tarafından yapılan yazılı başvuru dilekçeleri ile sabittir. Komisyon üyemizin denetim görevini yapması açıkça engellendiğinden suç duyurusunda bulunduk" dedi.

MECLİS ÜYESİ KOÇ’ DAN SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU

Belediye meclis ve denetim komisyonu üyesi Halis Koç, "Kamu kurumları, adil, şeffaf ve hesap verebir olmalıdır. Ancak Çayırova belediyesini yönetenler bunlardan uzak denetim görevimizi engellemek için birim amirlerine verilen talimatlarla istediğimiz evrakları denetim odasına getirmemiştir. Belediye Başkanı Şevki Demirci’nin talimatları ile hareket ederek hangi evrakları getirip getirmemelerinin talimatını Başkandan almıştır. Yapılan bu uygulama yasaya açıkça aykırıdır kabul edilmesi mümkün değildir.Tüm bu yaşanan olumsuzluklara sessiz kalmamız mümkün değildi, İlçe Başkanımız ve belediye meclis üyelerimiz ile Cumhuriyet Başsavcılığına, belgeleri ile başvurarak suç duyurusunda bulunduk ve sorumluların cezalandırılmasını talep ettik" dedi.