Elektronikçilerde Kılıç güven tazeledi

Kocaeli Elektronikçiler Odasının 8. olağan kongresi, Birlik İş Hanı KESOB Sosyal Tesisleri’nde gerçekleştirildi. Kongrede mevcut Başkan Şaban Kılıç 3. dönemi için tekrar başkan adayı olurken kongrede yeniden seçilerek güven tazeledi. 330 üyenin oy kullanma hakkının olduğu kongrede 7 yönetim kurulu üyesi 3 denetim kurulu seçildi. Ayrıca kongrenin divan başkanlığını Kemal Kaya üstlendi.
ODA BAŞKANLARI KATILDI
Birlik İş Hanı KESOB Sosyal Tesisleri’ nde gerçekleşen kongreye Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Kemal Kaya, Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Durmuş, Fırıncılar Odası Başkanı Ali Sarı, Bakkallar Odası Başkanı Bayram Kütük, Servisçiler Odası Başkanı Ahmet Taşçı, Kahveciler Odası Başkanı Erdoğan Göçer, Lokantacılar Odası Başkanı Hikmet Özdemir ve çok sayıda üye katıldı.
ÖNERİLERİNİZE HER ZAMAN AÇIĞIZ
Kongrede Yönetim faaliyet raporunu okuyan mevcut başkan Şaban Kılıç, “Odamızın işlerini en iyi şekilde yerine getirebilmesi için odamızda gelişen teknolojiyi de kullanarak hizmet etmeye çalıştık. Üyelerimizin sağlığını düşünerek hastanelerle anlaşmaya gittik. Odamız önerilerinize her zaman açıktır. Yeni yönetim kurulunda görev alan arkadaşlarımıza şimdiden başarılar diliyorum. Katılımınızdan dolayı teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.
BAŞKANINIZI YALNIZ BIRAKMAYIN
Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Kadir Durmuş,” Bu oda 1985 yılında 51 kişi ile kuruldu. Bende 18 yıl Kocaeli Elektronikçiler Odasının başkanlığını yaptım. Çok evreler atlattık, çok sıkıntılarımız oldu. 18 yıl karınca kararınca hiçbir beklenti olmadan devam ettik. 2007 yılında görevi arkadaşlarımıza devrettik. Sizden ricam yönetim kurulu başkanınızı ve odanızı yalnız bırakmayın. Eğer elektronikçiler odasının yaşamasını istiyorsanız aidatlarınızı ödeyin” dedi.
ŞABAN KILIÇ’ IN YÖNETİMİ
YÖNETİM KURULU ASİL
Nuri Kürşad Durmuş, Hasan Lüleci, Mehmet Güngör, Murat Şirin, Atakan Altınkaya, Orhan Yıldırım
YÖNETİM KURULU YEDEK
Murat Pehlivan, Ramiz Demircioğlu, Mustafa Gençer, Kasım Gündüz, Rahmi Çakır, Muhammet Akkol, Gökhan Duvarcı
DENETİM KURULU
Mehmet Uzun, Mustafa Patan, Uğur Aydın
DENETİM KURULU YEDEK
Önder Alkız, Kani Çaybaşı, İsmail Kaya
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz