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Türkçakal mezarı başında anıldı

18. Dönem Kocaeli Milletvekili Av. Ömer Türkçakal 9. Ölüm yıldönümünde ailesi, dostları ve sevenleri tarafından kabri başında anıldı. CHP’liler anma törenine yoğun katılım gösterirken Türkçakal’ın mezarına karanfil bıraktılar.

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27 Mart 2009 tarihinde rahatsızlığı nedeniyle uzun süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden CHP 18. Dönem Milletvekili Av. Ömer Türkçakal bugün ölümünün 9 uncu yılında Bağçeşme’de bulunan mezarı başında anıldı. Anma törenine Türkçakal’ın eşi Sabriye Türkçakal, kızları Zuhal Mandacı, Meral Özkürkçügil, damatları Şenol Mandacı, Prof. Dr. Cüneyd Ökürkçügil, torunları Caner Mandacı, Ömer Mandacı, CHP Kocaeli İl Başkanı Av. Cengiz Sarıbay,CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ağabeyi Ali Kılıçdaroğlu, İl Yöneticileri Av. Hüseyin Acurman, Harun Yıldızlı, Selim Yıldız, CHP Kadın Kolları İl Başkanı Songül Kaya ve yönetimi, CHP eski Milletvekili Hikmet Erenkaya, Kandıra eski Belediye Başkanı Kenan Evin, CHP İzmit İlçe eski Başkanı Selman Yıldırım, İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Ufuk Turan, ÇYDD Başkanı Meral Dönmez, Kirazlıyalı eski Belediye Başkanı Kenan Şahin, ADD Kocaeli Şubesi eski Başkanı Bozkurt Uslu, Keramettin Gençtürk ve sevenleri katıldı. Türkçakal için mezarının başında dualar okundu. Türkçakal ailesi, gelenlere kendilerini yalnız bırakmadıkları için teşekkür etti.

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