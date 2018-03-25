Şehit acısı Gölcük’e düştü

Gölcük Tersane Komutanlığı 32 Fabrikasında çalışan Piyalepaşa Mahallesi sakinlerinden Ali Çetin’in kardeşi Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çetin Batman’da teröristlerle girdiği çatışmada yaralanırken, tedavi altına alındığı hastane de şehit düşmüştür. Cenazesi yarın Afyon Sandıklı’dan kaldırılacaktır. Evli ve ikiz kız çocuk babası olduğu belirtilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş İbrahim Çetin’in babaevine Türk bayrakları asıldı.Şehidin bir başka ağabeyinin de yaklaşık 10 yıl önce vatani görevini yaparken rahatsızlanarak yaşamını yitirdiği belirtildi.

Şehidimize Kocaeli Gazetesi olarak Allah'tan rahmet yakınlarına sabır diliyoruz. Aldığımız bilgiye göre iş arkadaşlarının cenazeye katılması için Gölcük Belediye Başkanı Mehmet Ellibeş’in talimatıyla otobüs kaldıracak.Bilgi için belediyeye ulaşabilirsiniz.