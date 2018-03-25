Elazığ’da kaybolduk 3-2

DK 70: Kocaelispor'dan 2 oyuncu değişikliği geldi. Burak Özbakır ve Sefa çıktı Hamza ve Mehemt Avcı oyuna girdi

GOL.Çok basit bir gol daha yedik. Okan Sarı topu ağalara gönderdi. Kaleci Yusuf ile karşı karşıya kaldı Yusuf'un sağına vurdu topu ve 3-2 geriye düştük

GOL. Sağ kanattan yapılan ortada Volkan kafayla topu kalemize gönderdi. Yusuf sağına uzandı ama topu çıkaratamadı. Volkan'ın golüyle maç 2-2 oldu.

DK 60: Elaziz gole yaklaştı. Ceza sahasının içine yüksek gönderilen topa Volkan dokunamadı. Elaziz mutlak bir gol kaçırdı.

DK 54: GOOOOLLLL! Kocaelispor 2-1 öne geçti.Mesut orta sahadan topu kazandı ceza sahasına sokuldu Sinan'a pas attı ve gol

DK 49: GOL. Saçma sapan bir golle 1-1 oldu. Muhammet Ali savunmanın arkasına sarktı Yusuf'un solundan topu ağalara gönderdi

İKİNCİ YARI BAŞLADI

İLK YARI SONA ERDİ

DK 30: Burak Süleyman'ın ceza sahası dışından çektiği şut, üstten auta çıktı

DK 25: Kocaelisporda Ali Keten sarı kart gördü

DK 20: Kocaelispor taraftarı çok çileli bir yolculuğun ardından maçın 20'nci dakikasında stada vardı. Yolda 3 kez araçları bozulan Kocaelispor taraftarı 1200 kilometrelik yolu güç şartlarda tamamladı.

Kocaelispor 2'nci gole çok yaklaştı. Elaziz savunmasında ve kalecisindeki hatayı Sinan değerlendirmek istedi. Kaleci Ogün topu uzaklaştırmak isterken top Sinan'a çarptı ve top yan ağlarda kaldı

DK 13: GOOOOOLLLLL! Kocaelispor 1-0 öne geçti.Ceza sahasına gönderilen topu Sefa önüne iyi aldı sert ve isabetli vurdu. Kalecinin sağından topu filelere gönderdi

DK 10: Kocaelispor gole yaklaştı. Kemal Can ceza sahası içerisinde kaleye doğru topu gönderdi. Elaziz savunması topu kornere çıkardı.

DK 2: 2'nci dakikada Kocaelispor gole yaklaştı. Sefa'nın tam topa vurmak isterken Elaziz'in savunması topu uzaklaştırdı. Sefa'ya şut izni verdirmedi.

Maça Kocaelispor başladı

HAMZA 11’DE RİSK EDİLMEDİ

Kocaelispor Teknik Direktörü Galip Gündoğdu, Elaziz Belediyespor maçında cezalı olan Murat Başak’ın yerinde Kemal Can’a, Hamza’nın yerinde ise Sefa’ya şans verdi. Hamza, sol ayak baldırındaki hafif sakatlık nedeni ile 11’de risk edilmedi. Diğer kadro beklendiği gibiydi. Kalede Yusuf, savunmada Fatih, Keten, Kadir ve Kemal, önlerinde Mert ve Mesut, sağda Özbakır, solda Süleyman, forvete yakın bölgede Sefa ileride ise Sinan tertibi ile maça çıkıldı.

YENİ ÇUBUKLU FORMALARLA ÇIKILDI

Kocaelispor, Elaziz maçında 2018 çubuklu formalarla çıktı. Efe Tur reklamı ile mücadele eden futbolcuların yeni formaları beğenildi. Yeni formalarla ilk golü ilk yarıda Sefa’dan geldi.

İLK YARI MÜTHİŞTİK

Kocaelispor ilk yarıda müthiş bir futbol ortaya koydu. Sefa’nın golünün dışında Sefa, Burak Süleyman ve Burak Özbakır ile gole çok yaklaşan Yeşil Siyahlılar soyunma odasına 1-0 önde girdiği gibi kalesinde tek bir pozisyona dahi izin vermedi.

TARAFTARIN ÇİLESİ

Kocaelispor taraftarı çileli bir yolculuğun ardından 20 dakika gecikmeli de olsa Elazığ’a geldi. Yolda 3 kez araç arıza yaptı ve 1200 kilometrelik yolculuk taraftarı çok yordu. Malatya’da karşılanan 12. adam eskort eşliğinde stada vardı. Öte yandan uçakla Elazığ’a da gelen taraftarlarla birlikte 70 kadar Yeşil Siyahlı taraftar takımını yalnız bırakmadı. Uçakla Elazığ’a gelen taraftarlar ise Harput Kalesi’ne çıktı, yöresel alışveriş yaptı.

TAŞ GİBİ ZEMİNDE OYNANDI

Elazığspor ve Elaziz Belediyespor’un maçlarını yaptığı Elazığ Atatürk Stadı yeniden inşa ediliyor. Ön planda kale arkası tribünleri yıkılırken, zeminin çok sert ancak çok da kötü olmadığı görüldü. Kocaelisporlu futbolcular maç öncesi zeminin sertliğinden yakındı. Stadın 1 yıl sonra kendi yerinde yenileneceği öngörülüyor.

ELAZİZLİLER ÇOK İYİ KARŞILADI

Elaziz Belediyespor Kulüp Başkanı ve aynı zamanda Elazığ Hakimiyet Gazetesi sahibi Ahmet Toprak, aslen Elazığlı olan 62 Pertekspor’da forma giyen İzmitli futbolcu Erencan Özçelik’in babası Ali Özçelik, Kocaelispor kurmaylarını samimi bir şekilde karşıladı. Kocaelispor Kulüp Başkanı Bahri Yavuz, Futbol Şube Sorumlusu ve Teknik Direktör Galip Gündoğdu ile maç öncesi kısa bir süre sohbet eden Elaziz tarafı misafirperverlikleri ile tam not aldı.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Elaziz – Kocaelispor maçının oynandığı Atatürk Stadı’nda büyük boşluklar dikkat çekti. Elaziz’i 150 kadar taraftar destekledi.

DOKTOR KONUK OLDU

Kocaelispor’un doktoru Prof. Dr. Cumhur Cevdet Kesemenli’nin Hindistan’da konferansta olduğu için bu maçta takım doktoru 1984 doğumlu ortopedi uzmanı Mustafa Konuk’tu.