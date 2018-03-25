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Bugün 14:58 TSİ- Spor ( G : Bugün 15:30 TSİ )

Elaziz Belediyespor :0 Kocaelispor: 1

Elaziz Belediyespor ile Kocaelispor'un maçını canlı anlatım ile sitemizden takip edebilirsiniz

DK 30: Burak Süleyman'ın ceza sahası dışından çektiği şut, üstten auta çıktı

DK 25: Kocaelisporda Ali Keten sarı kart gördü

DK 20: Kocaelispor taraftarı çok çileli bir yolculuğun ardından maçın 20'nci dakikasında stada vardı. Yolda 3 kez araçları bozulan Kocaelispor taraftarı 1200 kilometrelik yolu güç şartlarda tamamladı.

Kocaelispor 2'nci gole çok yaklaştı. Elaziz savunmasında ve kalecisindeki hatayı Sinan değerlendirmek istedi. Kaleci Ogün topu uzaklaştırmak isterken top Sinan'a çarptı ve top yan ağlarda kaldı

DK 13: GOOOOOLLLLL! Kocaelispor 1-0 öne geçti.Ceza sahasına gönderilen topu Sefa önüne iyi aldı sert ve isabetli vurdu. Kalecinin sağından topu filelere gönderdi

DK 10: Kocaelispor gole yaklaştı. Kemal Can ceza sahası içerisinde kaleye doğru topu gönderdi. Elaziz savunması topu kornere çıkardı.

DK 2: 2'nci dakikada Kocaelispor gole yaklaştı. Sefa'nın tam topa vurmak isterken Elaziz'in savunması topu uzaklaştırdı. Sefa'ya şut izni verdirmedi.

Maça Kocaelispor başladı

Bugün 14:58 TSİ - Spor

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