91 seyyar satıcı hakkında işlem başlatıldı!

Zabıta yetkilileri kent merkezi ve Bekirpaşa bölgesinde yapılan denetimler sonucu seyyar satıcılık yaptığı tespit edilen 91 şahıs hakkında yasal işlem yapıldığını belirterek “ etiketsiz, nerede ve kim tarafından üretildiği belli olmayan ürünlerin seyyar olarak satışına kesinlikle izin vermiyoruz. Bu şekilde satış yapıp haksız kazanç sağlayan ve vergi ödeyen esnafımızı zarara uğratan şahıslarla ilgili denetimlerimize ara vermeden devam edeceğiz” dediler.

ARAÇLAR ÇEKİLİYOR

Bu arada Zabıta ekipleri, semt pazar alanlarına park edilen araçları da çekici yardımıyla çekerek “ sürücüleri, pazar kurulduğu günler araçlarını bırakmamaları konusunda defalarca uyarılarda bulunmamamıza rağmen bazı kişiler uyarıları dikkate almıyorlar. Pazar tezgahlarının kurulmasına engel olan araçlar hem çekiciyle kaldırılıyor hem de sahipleri hakkında cezai işlem de bulunuluyor” şeklinde konuştular.