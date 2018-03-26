Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:41 TSİ- Asayiş ( G : Bugün 15:55 TSİ )

91 seyyar satıcı hakkında işlem başlatıldı!

İzmit Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin seyyar satıcılara yönelik çalışmalarına ara vermeden devam ediyor.

Zabıta yetkilileri kent merkezi ve Bekirpaşa bölgesinde yapılan denetimler sonucu seyyar satıcılık yaptığı tespit edilen 91 şahıs hakkında yasal işlem yapıldığını belirterek “ etiketsiz, nerede ve kim tarafından üretildiği belli olmayan ürünlerin seyyar olarak satışına kesinlikle izin vermiyoruz. Bu şekilde satış yapıp haksız kazanç sağlayan ve vergi ödeyen esnafımızı zarara uğratan şahıslarla ilgili denetimlerimize ara vermeden devam edeceğiz” dediler.

ARAÇLAR ÇEKİLİYOR

Bu arada Zabıta ekipleri, semt pazar alanlarına park edilen araçları da çekici yardımıyla çekerek “ sürücüleri, pazar kurulduğu günler araçlarını bırakmamaları konusunda defalarca uyarılarda bulunmamamıza rağmen bazı kişiler uyarıları dikkate almıyorlar. Pazar tezgahlarının kurulmasına engel olan araçlar hem çekiciyle kaldırılıyor hem de sahipleri hakkında cezai işlem de bulunuluyor” şeklinde konuştular.

Bugün 09:41 TSİ - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Kardeşler sobadan zehirlendi: 2 Ölü mask
Kardeşler sobadan zehirlendi: 2 Ölü
91 seyyar satıcı hakkında işlem başlatıldı! mask
91 seyyar satıcı hakkında işlem başlatıldı!
Serbest kalan esnafın dükkanı taşlandı! mask
Serbest kalan esnafın dükkanı taşlandı!
Leman Şahbendaroğlu vefat etti mask
Leman Şahbendaroğlu vefat etti
Ağır yaralanan teğmen hastaneye kaldırıldı! mask
Ağır yaralanan teğmen hastaneye kaldırıldı!
Kavşakta feci kaza! 4 yaralı... mask
Kavşakta feci kaza! 4 yaralı...
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Hacamatı duyan hastaneye koştu! mask
Hacamatı duyan hastaneye koştu!
Bugün tüm dünyada ışıklar sönecek! mask
Bugün tüm dünyada ışıklar sönecek!
Umuttepe'de feci kaza! mask
Umuttepe'de feci kaza!
İzmit'te yol verme kavgası mask
İzmit'te yol verme kavgası
Çöp fabrikasına karşı imza kampanyası mask
Çöp fabrikasına karşı imza kampanyası
Serbest kalan esnafın dükkanı taşlandı! mask
Serbest kalan esnafın dükkanı taşlandı!

GALERİ

CHP’liler Büyükşehir’e yürüdü mask
CHP’liler Büyükşehir’e yürüdü
İnşaat temeline düşmek üzere olan taksiye itfaiye kurtardı mask
İnşaat temeline düşmek üzere olan taksiye itfaiye kurtardı
Wellborn Kocaeli’nin en iyi oteli seçildi mask
Wellborn Kocaeli’nin en iyi oteli seçildi
"Mehmed Bir Cihan Fatihi" Kocaeli'de çekildi mask
"Mehmed Bir Cihan Fatihi" Kocaeli'de çekildi
Uyuşturucu madde kullanan genç heykele döndü mask
Uyuşturucu madde kullanan genç heykele döndü
İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okudular..! mask
İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okudular..!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL