Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 09:46 TSİ- Gündem ( G : Bugün 17:06 TSİ )

55 evin elektriği kesildi!

Kandıra'da, 150 civarında içerisinde barakaların da bulunduğu evlerde yapılan kaçak elektrik taramasında 55 evde, harici hat çekildiği ve elektrik saati olmadan direk bağlantı kurulduğu tespit edildi. Kaçak elektrik almak için çekilen yaklaşık 400 metre kablo toplanırken, evlerin elektriği de kesildi.

Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş. (SEDAŞ) ekipleri, Kandıra ilçesi Akdurak Mahallesi Tekkeli mevkiinde yaklaşık 150 civarında içinde barakaların da olduğu evlerde, kaçak elektrik taraması yaptı. İzmit Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şubesi ve Kandıra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de eşlik ettiğiSEDAŞ ekipleri, kaçak olarak enerji almak üzere çekilmiş 400 metrelik kabloyu topladı. SEDAŞ ekipleri yer altından çekilen kablo ile kaçak elektrik kullanımını da ortaya çıkardı. Bazı evlerde sayaçların devre dışı bırakıldığı, bazı evlerde de kablolarlaçatıdan direk bağlantı yapıldığı belirlendi. Abonesiz ve direklere kanca atmak suretiyle kaçak kullandığı belirlenen evleri besleyen kablolar kesilerek toplandı. 55 yerde harici hat çekildiği, elektrik saati olmadan direk bağlantı ile elektrik kullanıldığı tespit edilerek, kaçak elektrik kablolarının direklerden ayrılması ve toplanması sağlandı. Kaçak elektrik kullananların elektrik bağlantı irtibatları kesilerek tutanak düzenlendi.

Bugün 09:46 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Şehit acısı Gölcük’e düştü mask
Şehit acısı Gölcük’e düştü
Sendikaya silahlı saldırıda bulunan kişi serbest bırakıldı! mask
Sendikaya silahlı saldırıda bulunan kişi serbest bırakıldı!
Muammer Çalık vefat etti mask
Muammer Çalık vefat etti
Bu üniversite kendi elektriğini kendi üretiyor mask
Bu üniversite kendi elektriğini kendi üretiyor
İşte en çok işsizlik yaşanan sektör! mask
İşte en çok işsizlik yaşanan sektör!
Yangın çıkan ev bu hale geldi! mask
Yangın çıkan ev bu hale geldi!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Hacamatı duyan hastaneye koştu! mask
Hacamatı duyan hastaneye koştu!
Bugün tüm dünyada ışıklar sönecek! mask
Bugün tüm dünyada ışıklar sönecek!
Umuttepe'de feci kaza! mask
Umuttepe'de feci kaza!
İzmit'te yol verme kavgası mask
İzmit'te yol verme kavgası
Çöp fabrikasına karşı imza kampanyası mask
Çöp fabrikasına karşı imza kampanyası
Serbest kalan esnafın dükkanı taşlandı! mask
Serbest kalan esnafın dükkanı taşlandı!

GALERİ

CHP’liler Büyükşehir’e yürüdü mask
CHP’liler Büyükşehir’e yürüdü
İnşaat temeline düşmek üzere olan taksiye itfaiye kurtardı mask
İnşaat temeline düşmek üzere olan taksiye itfaiye kurtardı
Wellborn Kocaeli’nin en iyi oteli seçildi mask
Wellborn Kocaeli’nin en iyi oteli seçildi
"Mehmed Bir Cihan Fatihi" Kocaeli'de çekildi mask
"Mehmed Bir Cihan Fatihi" Kocaeli'de çekildi
Uyuşturucu madde kullanan genç heykele döndü mask
Uyuşturucu madde kullanan genç heykele döndü
İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okudular..! mask
İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okudular..!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL