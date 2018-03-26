Yangın çıkan ev bu hale geldi!

Olay, Kocaeli’nin Darıca ilçesi Sırasözğütler Mahallesi 1608 Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 78 yaşındaki Ahmet Erdem'e ait olduğu öğrenilen, 5 katlı binanın giriş katındaki evde kömür sobasından sıçrayan alevlerin sobanın yanında bulunan koltuğa sıçraması ile yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşlar hemen durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri evden yükselen alevlere müdahale etmek için çalışma başlattılar. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Öte yandan, evde yaşayan Ahmet Erdem’in ve eşinin yangın sırasında evde olmadığı öğrendi.