Alınan bilgiye göre, 23 Mart'ta, Osman Yılmaz Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Birleşik Metal-İş Gebze Şube binasına tabancayla ateş açılmasına ilişkin gözaltına alınan T.Ö'nün, emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla salıverildi. Osman Yılmaz Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki Birleşik Metal-İş Gebze Şube binasına 23 Mart sabahında tabancayla ateş açılmış, içeride kimsenin bulunmadığıbinanın camına 8 kurşun isabet etmişti. Olaylailgili T.Ö. gözaltına alınmıştı.
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Sendikaya silahlı saldırıda bulunan kişi serbest bırakıldı!
Gebze'de, DİSK'e bağlı Birleşik Metal-İş'e silahlı saldırıda bulunduğu gerekçesiyle adliyeye sevk edilen şüpheli serbest bırakıldı.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz