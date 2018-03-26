Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS), bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 12 kuruş zam bekleniyor. Beklenen zammın ardından benzinin litre satış fiyatları ortalama İstanbul'da 5,81 liradan 5,93 liraya, Ankara'da 5,86 liradan 5,98 liraya, İzmir'de ise 5,83 liradan 5,95 liraya çıkacak. Dağıtım firmalarının belirlediği fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük çaplı değişiklik gösterebiliyor.
Bugün 10:30 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 10:33 TSİ )
Milyonlarca araç sahibine kötü haber!
Bu geceyarısından itibaren geçerli olacak şekilde benzinin litre satış fiyatına 12 kuruş zam bekleniyor.
Bugün 10:30 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz