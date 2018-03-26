Körfez Tütünçiftlik Esentepe Mahallesi’nde ikamet eden Suriyeli ailenin 1 yaşındaki bebeği beşiğinde ölü olarak bulundu. Alınan bilgi ve iddialara göre olay şöyle yaşandı: Anne Perihan Hebbo, 1 yaşındaki bebeğini emzirmek için uyandırmak istedi ama bebeğin hareketsiz olduğunu görünce büyük bir korku yaşadı. Komşuların yardımıyla baba Kava Hebbo’nun çağırdığı 112 sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahelede bebeğin hayatını kaybettiğini tespit etti. Ölüm nedeninin belirlenememesi üzerine olay savcılığa intikal etti. Yapılan otopsi sonrasında bebek toprağa verilmek üzere ailesine teslim edildi.
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Suriyeli bebek ölü bulundu!
Körfez Tütünçiftlik Esentepe Mahallesi’nde ikamet eden Suriyeli ailenin 1 yaşındaki bebeği beşiğinde ölü olarak bulundu.
Bugün 10:57 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz