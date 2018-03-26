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KOTO 21. Meslek Komitesi aday listesini açıkladı

Kocaeli Ticaret Odası 21. Meslek Komitesi, Okan Oktay öncülüğünde aday listesini açıkladı.

3 Nisan’da Kocaeli Ticaret Odası’nda gerçekleştirilecek seçimler öncesinde Kocaeli Ticaret Odası 21. Meslek Komitesi, Okan Oktay öncülüğünde aday listesini açıkladı. 22 meslek komitesinin seçileceği, 66 meclis üyesinin belirleneceği ve sonunda yönetim kurulunun belli olacağı seçimlerden öncesinde Otel Altınnal’da gerçekleştirilen toplantıda konuşan Okan Oktay, göreve ilk geldikleri 2013 yılından bugüne kadar yaptıkları projeleri ve bundan sonraki projeleri hakkında bilgiler sundu. Oktay ayrıca seçim öncesinde bir kez daha KOTO Başkanlık görevi için Erdoğan Yılmaz’ı desteklediklerini açıkladı.

15 TEMMUZ SÜRECİNDEN ETKİLENDİK

Toplantıda konuşan Okan Oktay, “Bildiğiniz gibi 3 Nisan Salı günü KOTO’nun meslek komitesinin seçimleri yapılacak. 22 Meslek komitesinin seçileceği ve 66 meclis üyesinin belirleneceği ve sonunda yönetim kurulunun seçileceği bir sürece giriyoruz. Geçen 4 yıl içerisinde odamız 15 Temmuz sürecinden fazlasıyla etkilenmiştir. 15 Temmuz sürecinin ardından göreve gelen arkadaşlarımız bugüne kadar görevlerini yerine getirmiştir. 3 Nisan’dan itibaren yeni göreve gelecek arkadaşlarımız KOTO’nun çıtasının yükselterek çalışmalarına devam edecektir” ifadelerinde bulundu.

KOMİTELER İÇERİSİNDE EN ÇOK BİZ ÇALIŞTIK

Konuşmalarına devam eden Oktay, “Biz şu bilinçteyiz. Bizim üçüncü dönemimiz. Şunu belirtiyoruz. Seçilen arkadaşlar seçildikten sonra performanslarının üç katını göstermelilerdir. 21. Meslek Komitesi, KOTO’da 22 komite içerisinde en çok çalışan ve üyelerine en çok dokunan komitedir. Göreve geldiğimiz 2013 yılından beri çalışmalarımızı en iyi şekilde yerine getirdik” şeklinde konuştu.

10 ŞEHİRDEN KOMİTELER TOPLANACAK

Gelecek 4 yıldaki projelerinden bahseden Oktay, “ 21. Meslek Komitesi olarak 10 tane ilde eş değer komitelerini toplayarak Türkiye’de ses getirmeyi hedefliyoruz. Zeytin Dalı Operasyonu’nun etkisinde kalarak iptal edilen şehir festivallerini destekliyoruz. Bunların gerçekleştirilmesi için çalışacağız. Tüketici haklarının bilinmesi adına çalışmalar gerçekleştireceğiz. Ayrıca fuarlarımıza devam edeceğiz. Yurt için en az 3 fuar yurt dışı en az 1 fuar gerçekleştirmek istiyoruz. Yılda en az 2-3 kez toplantılarımıza devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

ORTADOĞU, ARAP VE TÜRK COĞRAFYASI PAZARI ÖNEMLİ

Projelerini anlatmaya devam Oktay, “Bu madde üzerinde dikkatlice duruyoruz. Ortadoğu, Arap ve Türk coğrafyasındaki ticaret pazarını Kocaeli Ticaret Odası’yla iş birliği sağlayarak direkt olarak meslektaşlarımızın önüne getireceğiz. Bu tür ticaret projelerine talibiz. Ve bunun altından kalkabilecek kadar da tecrübemiz var” diyerek sözlerine son verdi. Ahmet HAZER

KOTO 21. MESLEK KOMİTESİ ADAY LİSTESİ

Okan Oktay, Aykut Çavuş, Ali Osman Aykan, Barbaros Oktay, Mümin Kamış, Mustafa Baklacı, Tolga Uzuner, Kadir Otman, Temel Kalmuk, Onur Ayan, Elif Yaymacı, Cüneyd Okkan, Hasan Sayan, Emine Cemre Serdal

Bugün 11:14 TSİ - Ekonomi

Muhabir Ahmet Hazer

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