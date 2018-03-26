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AKP ve MHP'liler Saadet Partisi'ne geçti

Saadet Partisi Kocaeli İl Teşkilatının aylık faaliyetlerinin değerlendirdiği il divan toplantısı gerçekleştirildi. Gerçekleştirilen toplantıda bu ay üye olan partililere rozet takdimi yapıldı.

Saadet Partisi Kocaeli İl Teşkilatı, aylık divan toplantısını Dolphin Yunus Emre Kültür Merkezinde gerçekleştirdi. Yapılan toplantıya Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcıları, Mustafa İriş ve Sinan Ejderoğlu, Saadet Partisi Kocaeli İl Müfettişi Recep Sarıdoğan, Saadet Partisi Kocaeli İl Başkanı Nurettin Çelik, İl Yönetim Kurulu Üyeleri, iİçe başkanları, Gençlik Kolları ve Kadın Kollarının yanı sıra çok sayıda teşkilat mensubu katıldı.

ROZET TAKDİMİ

Konuşmaların ardından Saadet Partisine üye olanlara rozet takdimi yapıldı. Partililere rozetlerini Genel Başkan yardımcıları Sinan Ejderoğlu ve Mustafa İriş taktı. Rozet takdimi sırasında salondaki heyecan yükselirken "Saadet Gelecek, Yüzler Gülecek" sloganları atıldı. Yeni üyelerin büyük bir kısmının AKP ve MHP'den olması dikkatlerden kaçmadı.

Yeni üye olan partililerin isimleri şöyle,

Kandıra İlçesinden Atakan Kesikbaş, İlyas Uzun, Oğuzhan Uçar

Körfez İlçesinden Ömer Çakal, Faruk Gürsoy

Gebze İlçesinden, Abdussamed Genç, Ahmet Şeker, Hasan Aydın, Melih Kutun, Mücahit Ayık, Adem Şahin.

Bugün 11:18 TSİ - Siyaset

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