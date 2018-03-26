Ayaz: Sahada yoksun ama lak lak lak

AKP İzmit İlçe teşkilatı basın mensuplarıyla bir araya geldi. İlçe binasında gerçekleştirilen kahvaltı programında teşkilat çalışmalarına ilişkin açıklamalarda bulunan AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, İzmit’e faydalı olmak adına çalışmalarını yürüttüklerinin altını çizerek“ Göreve geldiğimiz 1 Kasım 2017 tarihinden bu yana, AK Parti İzmit ilçe Başkanlığı olarak ilçemizin bütün mahallelerini, köylerini, esnaf, STK ve kurumlarını ziyaret ederek, partimizin genelde ve yerelde yaptığı çalışmaları, hizmetleri anlatmaya ve kongremiz sonrası Partimizin İzmit ilçesinde görev alan kadrolarını tanıtmaya çalıştık” dedi.

SÖZÜNÜZ VARSA MASAYA GELİN

Bizde yorgunluk yok, diriliş var. Sahadayız diyen Ayaz, “İzmit’in Derince sınırından, Kandıra sınırına kadar her yerdeyiz. Bizim siyasete bakış açımız kimseyi ötekileştirmemek üzerinedir. Bizim sloganımız, “Seni Seviyoruz İzmit”. Biz ilçe başkanları masasını kurduk. Bu güzelliği paylaşan arkadaşlarımıza şükranlarımı sunuyorum. O masaya gelmeyen arkadaşlarımızı o masaya tekrar davet ediyorum. İzmit için söyleyecek sözünüz varsa lütfen masaya gelin. Yoksa farklı yollara giderseniz bu millet sizin samimiyetinize güvenmez. İkinci ilçe başkanları toplantılarımızı yapacağız. Toplantıda MİA, Çöp Fabrikası, Cedit Mahallesi konusunu ele aldık. Bir takım teknik bilgilendirme için çöp yakma tesisi hakkında İZAYDAŞ Genel Müdürü Muhammed bey, Cedit Mahallesi hakkında da İzmit Belediye Başkanımız Nevzat beyden sunum alacağız” şeklinde konuştu.

ALDIĞI ÇİZİKLERİ UNUTTURMAK İÇİN

CHP Mehmet Ümit Küçükkaya’nın kendisine ve partisine yönelik söylemlerine yanıt veren Hasan Ayaz, “Bizim kimse aramızda bir sorun varmış gibi yaparak bazı fikir farklılıklarını siyasi ranta dönüştürmesin. Şark kurnazlığına hiç gerek yok. Partimiz bakanıyla, il başkanıyla, belediye başkanlarıyla, ilçe başkanlarıyla, tüm teşkilatıyla birlik içerisindedir. İzmit’le ilgili hayali olanlar. Seçimlerin bizle beraber eğlenceli geçeceğini söyleyenler. 2014’te, 2009’da çok eğlenceliydi sonuçlar ortada. 2019’da inşallah çok eğlenceli geçecek. Biz de bugüne kadar almadığımız oyun daha fazlasını alarak bayrağı yukarı taşıyacağız. Kimsenin bundan şüphesi olmasın. Sahada yoksun, basının önünde lak lak lak. Kimse kusura bakmasın sahada bir tek biz varız. Alınan çizikleri unutturalım, parti içinde yaşanan sıkıntıları unutturalım diye AK Parti üzerinden siyaset devşirilmesine müsaade etmeyeceğiz. Bizim üzerimizden de İzmit’in meseleleri üzerinden de kendi siyasi konumunu güçlendirmesi için kimseye müsaade etmeyeceğiz” dedi.

LAF SALATALARIYLA İŞİMİZ YOK

Geçtiğimiz hafta İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan’ın gerçekleştirdiği sunumda salondan ayrılmasına ilişkin de açıklamalarda bulunan Ayaz, “Program basına kapalı olmasına rağmen kamera kaydı almak istediler. İtiraz ettik, kamera kalkınca ses kaydı almışlar. Böyle bir şey olabilir mi. O toplantıda üstelik yerel konulardan ziyade, “Afrin’e girdiniz, bakalım nasıl çıkacaksınız” diye bir söylemde bulundular. Ardından biz salondan çıktık. Doğru bildiğimiz konuda adam gibi herkese cevabımızı veririz. Ağır başlıyız diye uysal koyun değiliz laf salatalarıyla, polemiklerle işimiz yok” diye konuştu.

İSTİKLAL MARŞI MESELESİNİ BÜYÜTÜYORLAR

Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımı tarafından İstiklal Marşı’nın bestesinin değiştirilmesine ilişkin soruya cevap veren Ayaz, “Meseleleri bu kadar büyütmeyelim. Mehteran takımı sadece bu süreçte değil daha önceki zamanlarda da İstiklal Marşı’na bir beste getirmişler. Bunlar hakkında soruşturma açılmış. Bu konu hakkında siyasi rant değiştirmeye çalışıyorlar. Tek bayrak, tek millet diyen yapı niye İstiklal Marşı’nı değiştirsin. Bu kadar büyütmenin bir anlamı yok. Bence siyasi polemik konusu yapılacak daha önemli konular var” dedi.

İZMİT LEŞ GİBİ KOKUYORDU

Çöp Fabrikası ile ilgili konuşan Ayaz, “Çöp Fabrikası konusunda muhtar arkadaşlarımız ile bir aradaydık. Çöp için yeni bir tesis kurulması gerek ama yeri yanlış diyorlar. İZAYDAŞ yapılırken Alikahya’nın tepsinde binlerce ağaç kesilirken, o günkü şartlarda bu teknik odalar o zaman neredeydi? Bugün gelinen noktada faydalı işler yapılıyorsa bu memleket çöp fabrikasını ilk kez CHP zamanında gördü. AK Parti İzmit’e gelmeden önce İzmit leş gibi kokuyordu. Bunu unuttuk mu? Denizimiz bugün tertemiz balıklar oyun oynuyor” şeklinde konuştu.

KOCAELİ’DE BİR İLK

AK Parti İzmit İlçe Başkanlığı olarak öncelikle mahalle ve köy temsilciliklerine ağırlık verdik diyen Ayaz, “2019 yerel ve genel seçimlerinde görev alacak olan ve partimizin kılcal damarları olan; Ana kademe, Kadın kolları, Gençlik kolları mahalle başkanlarımızın atamaları gerçekleştirilmiştir. Bu atamalarda kadınlarımızın siyasette daha aktif olması amaçlanmış, 5 mahallemizin ana kademe mahalle başkanları kadın üyelerimiz arasından belirlenmiştir. Kadınlara seçme ve seçilme hakkının verildiği tarih olan 5 aralık gününün anısına, 5 Aralık 2017’de, 5 ana kademe mahalle başkanlıklarına kadın mahalle başkanları atanmıştır. Kadınların ana kademe mahalle başkanlıklarına atanmaları, Kocaeli ilinde bir ilk olma özelliği taşımaktadır” şeklinde konuştu.

610 ADET PROGRAM DÜZENLEDİK

Ayaz, “Mahalle başkanlıkları ve yönetimleri oluşturulduktan sonra, 2019 Yerel ve Genel Seçimlerinde görev alacak sandık yönetimi ve müşahitleri belirlenmiş ve gerekli görev atamaları yapılmıştır. Başkanları, yönetimleri, sandık müşahitleriyle göreve hazır olan teşkilatlarımızla mahalle koordinasyon toplantılarımıza devam edilmektedir. İzmit ilçesinde görev yapan sivil toplum örgütleri, meslek odaları, kurum ve kuruluşlara ziyaretlerimiz devam etmektedir. Mahalle toplantıları, köy ziyaretleri, esnaf ziyaretleri, Pazar yeri ziyaretleri, taksi durakları, hasta ve taziye ziyaretleri yapılmış, cemiyetlere katılım sağlanmış ve İzmit ilçemizin bütün alanlarına girilerek halkımızın yanında olunmuştur.1 Kasım 2017 tarihi ile 25 Mart 2018 tarihleri arasında toplam 610 adet program düzenledik. Önümüzdeki hafta cumartesi yerel yönetimler toplantımızı yapacağız. Toplantımız Yunus Emre Kültür Merkezi’nde saat 19.00’da yapılacak. O toplantıda CHP’de bir dönem siyaset yapmış olan bir grup üye olacak ” açıklamalarında bulundu.

ZİYARET VE TOPLANTILAR

Mahalle Köy Koordinasyon Toplantıları: 122

Sivil Toplum Kuruluşları ve Kurum: 209

Açılış ve Sergiler: 36

Esnaf Ziyaretleri Programları: 63

Mahalle ve Köy Ziyaretleri: 61

Cemiyet Ziyaretleri: 16

Hasta ve Taziye Ziyaretleri: 51

Üye Ziyaretleri Programları: 52