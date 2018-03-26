Kartepe'de kardeş kavgası!

TFF Bölgesel Amatör Lig (BAL)’e yükselme açısında büyük çekişmenin yaşandığı Kocaeli Amatör Süper Futbol Ligi Play-Off Grubu’nda, şampiyonluğun en güçlü adayı olarak gösterilen lider Büyük Derbentspor, Derbent Stadı’nda, ikinci sırada yer alan komşusu ve kardeşi Kocaeli Nusretiyespor’la kapıştı. Maçın başlama düdüğüyle başlayan kıran kırana mücadele kavgaya dönüştü. Maçın hemen başında Büyük Derbentspor, net iki gol pozisyonu buldu. Maçın 7’nci dakikasında, İsmail’in şık golüyle Derbentspor 1-0 öne geçti. Kocaeli Nusretiyespor’un 14.dakikada geliştirdiği atakta, Samet attığı nefis golle ilk yarıda 1-1 beraberliği sağladı. Karşılaşma tam 1-1 bitecek denirken, maçın Hakemi Birtan Yavuz, maça 5.dakika uzatma verdi. İte Derlent için sonun başlangıcı bu oldu. Derbentspor, 90+4’de, kaleci Sezai’nin kırmızı kart görmesiyle, zorlu maçı hem yenik, hem de on kişi bitirdi.

DERBENT KALECİSİ SEZAİ KIRMIZI KART GÖRDÜ

Oyuncu değişikliklerini tamamlayan Derbentspor’da, son dakikada kırmızı kart gören Kaleci Sezai’nin yerine kaptan İsmail kaleye geçti. On kişi kalan rakibi karşısında şansını iyi değerlendiren Kocaeli Nusretiye, komşusu ve kardeşini 90+5’nci dakikada, kale arkasına ortalanan topa iyi bir kafa vuruşu yapan günün yıldız ismi Rüstem’in golüyle 2-1 yaptı. Golden sonra büyük bir şok yaşayan lider Derbentspor, sahada yıkıldı kaldı. Maçı bitiş düdüğü ile lider Büyük Derbent ilk mağlubiyetle tanıştı. Kocaeli Nusretiyespor bu galibiyetle puanını 25’e yükseltti. Yeniden umutlanan Nusretiye, yarın yine Derbent Stadı’nda, bir başka Kartepeli Suadiyespor’u konuk edecek. Karşılaşma sat 19.00’da başlayacak. Büyük Derbentspor da yarın deplasmanda İhsaniyespor ile Kavaklı Stadı’nda karşı karşıya gelecek. Bu maç da saat 19.00 da başlayacak.

KOCAELİ NUSRETİYE: 2 BÜYÜK DERBENT: 1

STAT: Derbent

HAKEMLER: Birtan Yavuz ***, Cem Özbay ***, Ahmet Demiral ***

KOCAELİ NUSRETİYE: İsmail Talha ***, Birkan ***, Serkan ***, Kubilay ***, Akın *** (Kamil **), Eray ***, Rüstem ***, Cihan***, Melih Ahmet ** (Harun **), Samet ***, Sinan ** (Mert **)

BÜYÜK DERBENT: Sezai*, İsmail ***, Mehmet Ali **, Furkan Uzun **, Erman ***, Eren ** (Uğur **), Emre ***, Halil ** (Fatih **), Onur ** (Furkan Aydoğdu **), Zahid ***, Gökhan **

GOLLER: İsmail Dk 7, Samet Dk 14, Rüstem Dk 90+5

KIRMIZI KART: Sezai Dk 90+4