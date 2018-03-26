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Bereket alttakiler de kaybediyor

Sezonun ikinci yarısında üst üste puanlar alarak ateş hattından sıyrılan Kocaelispor son 3 maçta sadece 1 puan elde etti ve ilk 5 umutlarını çok büyük bir ihtimalle kaybetti.

Sezonun ikinci yarısında üst üste puanlar alarak ateş hattından sıyrılan Kocaelispor son 3 maçta sadece 1 puan elde etti ve ilk 5 umutlarını çok büyük bir ihtimalle kaybetti. Düşme hattında yer alan Aydın 1923, Tekirdağ ve Arsinspor da üst üste puanlar kaybedince Kocaelispor’un düşme hattı ile arasındaki 9 puanlık fark korundu.

LİGİ AMORTİ EDECEK

Elaziz Belediyespor ile oynanan maçın ikinci yarısında sahada ruh gibi gezen, bir birinden basit 3 yiyerek 2 kez öne geçtiği maçı 3-2 kaybeden Kocaelispor sezonun bitimine 6 hafta kala bir bakıma ligi tamamladı. 33 puanla 12. sırada bulunan Yeşil Siyahlıların Play-Off hattı ile arasında 11, düşme hattı ile de 9 puanlık bir fark bulunuyor. Kalan süreçte Kocaelispor’un ligi amorti edeceğine kesin gözü ile bakılıyor.

OLASI KRİZE ENGEL OLDU

Bu sezon zor günler geçiren Aydın, Tekirdağ ve Arsin puan kayıplarına devam ediyor. Üst üste 3 maç kaybeden Arsinspor son 17 maçtaki 51 puanlık havuzdan 9’unu alabildi. Üst üste 5 maç kaybettikten sonra Pazar günü Tepecik’i mağlup eden Tekirdağspor son 16 maçta sadece 10 puan elde etti. 8 maçtır kazanamayan Aydınspor ise son 19 maçta hanesine 12 puan yazdırabildi. Alt sıralardaki takımların kayıpları, Kocaelispor’un olası bir kriz yaşamasının da önüne geçti.

Bugün 11:46 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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