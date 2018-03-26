2400 kilometrelik kabus!

Gidiş istikametinde araç Ankara’da arıza yaptı ve gece 2’den sabah 6’ya kadar yeni aracın gelmesi beklendi. Elaziz maçının 20. dakikasında stada girebilen 12. adam maçı 70 dakika izledikten sonra İzmit’e döndü. Toplamda 2400 kilometre yol kat eden ve Elaziz – Kocaelispor maçını 70 dakika izleyebilen 12. adam 35 saatlik yolculuğun ardından şehre bitkin bir şekilde döndü. Alınan 3-2’lik yenilgi de yaraya resmen tuz bastı.