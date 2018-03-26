Gidiş istikametinde araç Ankara’da arıza yaptı ve gece 2’den sabah 6’ya kadar yeni aracın gelmesi beklendi. Elaziz maçının 20. dakikasında stada girebilen 12. adam maçı 70 dakika izledikten sonra İzmit’e döndü. Toplamda 2400 kilometre yol kat eden ve Elaziz – Kocaelispor maçını 70 dakika izleyebilen 12. adam 35 saatlik yolculuğun ardından şehre bitkin bir şekilde döndü. Alınan 3-2’lik yenilgi de yaraya resmen tuz bastı.
Bugün 11:51 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:53 TSİ )
2400 kilometrelik kabus!
Kocaelispor taraftarı 1200 kilometrelik Elazığ deplasmanına çok zahmetli gitti.
Bugün 11:51 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz