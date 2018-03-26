Kocaelispor’un orta sahasında forma giyen Sefa Narin, Elaziz maçının 13. dakikasında fileleri havalandırdı. Bu sezon ilk golünü alan Narin, siftahı biraz geç yaptı. Sefa bu sezon 26 lig 1 de kupa maçında oynadı.
Bugün 11:53 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:54 TSİ )
Sefa siftahı biraz geç yaptı
Kocaelispor’un orta sahasında forma giyen Sefa Narin, Elaziz maçının 13. dakikasında fileleri havalandırdı.
Bugün 11:53 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz