Böylesi ilk kez oluyor!

Bu sezon ilk kez böyle bir senaryo ile karşı karşıya kalan Kocaelispor’da sorgulanan konuların başında öne geçtikten sonra takımın neden geriye çekildiğiydi. İlk yarıdaki etkili futbolun karşılığı ikinci yarıda gelmedi. Kocaelispor gol attıktan sonra bir anda vitesi geriye taktı. Rakibinin üzerine gitmeyi ve farkı arttırmayı düşünmeyen Yeşil Siyahlılar savunma hatalarının öne çıktığı maçı kaybedince camiayı üzdü.