Bu sezon ilk kez böyle bir senaryo ile karşı karşıya kalan Kocaelispor’da sorgulanan konuların başında öne geçtikten sonra takımın neden geriye çekildiğiydi. İlk yarıdaki etkili futbolun karşılığı ikinci yarıda gelmedi. Kocaelispor gol attıktan sonra bir anda vitesi geriye taktı. Rakibinin üzerine gitmeyi ve farkı arttırmayı düşünmeyen Yeşil Siyahlılar savunma hatalarının öne çıktığı maçı kaybedince camiayı üzdü.
Bugün 11:53 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 11:56 TSİ )
Böylesi ilk kez oluyor!
Kocaelispor, iki kez öne geçtiği Elaziz Belediyespor maçını 3-2 kaybetti.
Bugün 11:53 TSİ - Spor
Muhabir Erdem Övüç
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz