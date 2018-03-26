Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 11:59 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 14:29 TSİ )

Küçükkaya, CHP’li demişti meğer AKP’liymiş

CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya’nın CHP’li diye rozet taktığı Metin Korkmaz’ın aslında AKP'li olduğu ortaya çıktı. CHP’den transferler yapmaya devam eden AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz yeni üye Erdoğan Kut’a da rozetini taktı.

Teşkilat çalışmalarını ve muhalefetin yaptığı açıklamaları değerlendirmek için parti teşkilat binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, geçtiğimiz günlerde CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya’nın köy ziyaretleri sırasında CHP’li üye diye rozet taktığı Metin Korkmaz, aslında AKP’li olduğunu açıkladı. Mahallelerinde yaşayan bir komşusunun ısrarına dayanamadığı için Küçükkaya’nın rozet takmasına izin verdiğini söyleyen Korkmaz, “Ben kuruluşundan beri AK Parti üyesiyim. Mahalledeki komşumun baskısıyla rozeti öylesine takmasına izin verdim” dedi.

CHP’Lİ MAHALLE TEMSİLCİSİYDİ

“Rozet böyle takılmaz, işte böyle takılır” diyen Başkan Ayaz, “Metin kardeşimizin gerçek rozetini şimdi takıyorum” dedi. Başkan Ayaz aynı zamanda CHP Gökçeören Mahallesi temsilcisi Erdoğan Kut’u AKP’nin saflarına geçtiğinin açıklamasını yaptı. Artık AKP’li olan Kut, “Babam yatalak hasta. 21 yıldır CHP’liyim fakat babamı ziyaret etmeye bir tek Hasan Başkanımız geldi. Bu nedenle artık AK Partiliyim” diyerek rozetini taktı. Başkan Ayaz da her iki kişiye de başarılar diledi.

Bugün 11:59 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz

Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Başbakan Yardımcısı Işık, hastanede incelemeler yaptı mask
Başbakan Yardımcısı Işık, hastanede incelemeler yaptı
İşaret fişeği Karamürsel'den atılacak mask
İşaret fişeği Karamürsel'den atılacak
CHP’de imza kampanyası patladı mask
CHP’de imza kampanyası patladı
Çelik: Karaosmanoğlu en müsrif belediye başkanı mask
Çelik: Karaosmanoğlu en müsrif belediye başkanı
Nurettin Çelik: İlim ve umut beklerken şehre zehir gelecek mask
Nurettin Çelik: İlim ve umut beklerken şehre zehir gelecek
Kaman’dan İstiklal Marşı’nın değiştirilmesine tepki mask
Kaman’dan İstiklal Marşı’nın değiştirilmesine tepki
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
Bugün tüm dünyada ışıklar sönecek! mask
Bugün tüm dünyada ışıklar sönecek!
Hacamatı duyan hastaneye koştu! mask
Hacamatı duyan hastaneye koştu!
Umuttepe'de feci kaza! mask
Umuttepe'de feci kaza!
İzmit'te yol verme kavgası mask
İzmit'te yol verme kavgası
Çöp fabrikasına karşı imza kampanyası mask
Çöp fabrikasına karşı imza kampanyası
Serbest kalan esnafın dükkanı taşlandı! mask
Serbest kalan esnafın dükkanı taşlandı!

GALERİ

CHP’liler Büyükşehir’e yürüdü mask
CHP’liler Büyükşehir’e yürüdü
İnşaat temeline düşmek üzere olan taksiye itfaiye kurtardı mask
İnşaat temeline düşmek üzere olan taksiye itfaiye kurtardı
Wellborn Kocaeli’nin en iyi oteli seçildi mask
Wellborn Kocaeli’nin en iyi oteli seçildi
"Mehmed Bir Cihan Fatihi" Kocaeli'de çekildi mask
"Mehmed Bir Cihan Fatihi" Kocaeli'de çekildi
Uyuşturucu madde kullanan genç heykele döndü mask
Uyuşturucu madde kullanan genç heykele döndü
İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okudular..! mask
İstiklal Marşı'nı ilahi gibi okudular..!
BEĞEN 22 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL