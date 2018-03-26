Küçükkaya, CHP’li demişti meğer AKP’liymiş

Teşkilat çalışmalarını ve muhalefetin yaptığı açıklamaları değerlendirmek için parti teşkilat binasında basın mensuplarıyla bir araya gelen AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, geçtiğimiz günlerde CHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet Ümit Küçükkaya’nın köy ziyaretleri sırasında CHP’li üye diye rozet taktığı Metin Korkmaz, aslında AKP’li olduğunu açıkladı. Mahallelerinde yaşayan bir komşusunun ısrarına dayanamadığı için Küçükkaya’nın rozet takmasına izin verdiğini söyleyen Korkmaz, “Ben kuruluşundan beri AK Parti üyesiyim. Mahalledeki komşumun baskısıyla rozeti öylesine takmasına izin verdim” dedi.

CHP’Lİ MAHALLE TEMSİLCİSİYDİ

“Rozet böyle takılmaz, işte böyle takılır” diyen Başkan Ayaz, “Metin kardeşimizin gerçek rozetini şimdi takıyorum” dedi. Başkan Ayaz aynı zamanda CHP Gökçeören Mahallesi temsilcisi Erdoğan Kut’u AKP’nin saflarına geçtiğinin açıklamasını yaptı. Artık AKP’li olan Kut, “Babam yatalak hasta. 21 yıldır CHP’liyim fakat babamı ziyaret etmeye bir tek Hasan Başkanımız geldi. Bu nedenle artık AK Partiliyim” diyerek rozetini taktı. Başkan Ayaz da her iki kişiye de başarılar diledi.