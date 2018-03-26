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Bu üniversite kendi elektriğini kendi üretiyor

Kartepe'de bulunan Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksek Okulu’nun elektrik ihtiyacının bir kısmı, okul çatısına yerleştirilen güneş enerjisi panellerinde üretilen elektrikle sağlanıyor.

Kocaeli’nin Kartepe ilçesinde bulunan Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksek Okulu’nda okulun elektrik ihtiyacının bir kısmı güneş enerjisi ile sağlanıyor. Okul çatısına yerleştirilen güneş enerjisi panelleri ile okulun elektrik ihtiyacının bir kısmı sağlanırken, akülere depolanan elektrik enerjisiyle de geceleri binanın dış cephe aydınlatma ihtiyacı ücretsiz olarak gideriliyor. Kurdukları sistemle okulun elektrik ihtiyacının bir kısmı karşıladıklarını ifade eden okul yönetimi, sistemi geliştirerek depolanacak fazla elektriği satarak okul ekonomisine katkı sağlamayı hedefliyor.

"Güneş enerjisini hem depolamalı hem de elektrik şebekesinde kullanıyoruz"

Hazırladıkları projelerle güneş enerjisinden sağlanan elektrik üretimlerini arttırmak için yeni çalışmalar yaptıklarını ifade eden Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Engin Özdemir, hayata geçirilen projelerle öğrencilerin derslerde almış oldukları teorik eğitimi pratikte uygulama fırsatını yakaladıklarını söyledi. Alternatif enerjiler programında öğrenci yetiştirmenin yanı sıra, okul ekonomisine katkı sağlamak amacı ile okulun çatısına güneş enerjisi paneli yerleştirdiklerini belirten Prof. Dr. Engin Özdemir, “Okulumuzda makine ve kaynak programlarında öğrenci yetiştirmekteyiz. Aynı zamanda alternatif enerjiler programında gördüğümüz güneş enerji sistemleri alanında öğrenci yetiştirmeye yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Şu anda burada gördüğümüz iki ayrı sistemi bir araya getirdik. Bir tanesinde güneşten elde ettiğimiz enerjiyi inverter dediğimiz bir elektronik cihazla elektrik şebekesine aktarıyoruz. Böylece elektrik enerjimizin küçük bir kısmını güneş enerjisinden sağlamış oluyoruz. Diğer panellerimizde ise gündüz güneşli saatlerde elektrik enerjisini akülerde depolayarak daha sonra, gece saatlerinde okulumuzun aydınlatmasını bu aküler ile sağlamış oluyoruz. Bu sayede güneş enerjisini hem depolamalı hem de elektrik şebekesinde kullanmış oluyoruz” dedi.

“Panel sayısı arttığında şebekeye elektrik satmak mümkün olacak"

Kurulan güneş panelleri sayesinde okulun ekonomisine katkı sağladıklarını ifade eden Özdemir, “Yapmış olduğumuz bu sistem vasıtasıyla birinci olarak elektrik kullanımı bir miktar azalıyor. İkinci olarak da geceleri aydınlatma için bir elektrik tüketimimiz olmuyor. Böylece güneş enerjisini daha verimli olarak kullanabiliyoruz. Buradaki tabii küçük, prototip bir sistem ama çok rahat arttırılabilir, okulumuzun çatısı buna müsait. Şu andaki giderlerimizin küçük bir kısmını sağlıyor. Bir kilovat gibi bir üretim söz konusu iken, okulumuzun ise birkaç kilovattan daha fazla bir tüketim var. Biz burada elektrik üretimimizin küçük bir kısmını karşılıyoruz. Ancak bu panel sayısını arttırdığımızda elektriği karşılamanın dışında şebekeye elektrik satmak da mümkün hale gelebilecek. Böylelikle kendi elektrik üretimimizi sağlamanın dışında şebekeye sattığımız elektrik ile de bir miktar gelir elde etmek mümkün hale gelebilecektir” diye konuştu.

“Güneş panel sayısını arttırmak istiyoruz”

Verilen eğitimin yanında hazırladıkları projeler ile öğrencilerin aldığı eğitimin sadece teoride kalmadığını dile getiren Kocaeli Üniversitesi Uzunçiftlik Nuh Çimento Meslek Yüksek Okulu Müdürü Prof. Dr. Engin Özdemir, “Çeşitli çalışmalarımız var. Öncelikle şu an bir meteoroloji istasyonu üzerine çalışıyoruz. Bu bölgenin güneş ve rüzgar potansiyelini belirlemek üzere meteoroloji istasyonu projemiz için çalışıyoruz. Bunu da birkaç ay içerisinde hayata geçireceğiz. Böylece bu proje hayata geçtiğinde bölgenin elektrik ve rüzgar potansiyelini ortaya koyacağız. Daha sonra gerekli alanların tespitini yaptıktan sonra ne kadarlık güneş paneli yatırımı yapabileceğimizi belirleyebileceğiz ve güneş panel sayısını arttırmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

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