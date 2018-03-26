Necmi Bulut’un listesinden yeni döneme aday olan Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Tolga Ok, üyelerinden destek istedi. KOTO Senin Grubu adına destek isteyen Tolga Ok’un komitesinde Fikret Yıldırım ve Yusuf Erenkaya’da bulunuyor. Tolga Ok , KOTO üyelerine hitaben, “KOTO Senin oluşumu olarak istikrarın devamı yeni projelerin hayat bulması için herkesin desteğini bekliyoruz” dedi.
Bugün 12:17 TSİ- Ekonomi ( Güncelleme : Bugün 12:20 TSİ )
Tolga Ok’tan KOTO üyelerine çağrı: Mavi Pusulaya destek verin
Kocaeli Ticaret Odası 3 Nisan Salı günü komite seçimlerini gerçekleştirecek. Seçim hazırlıklarının sürdüğü KOTO’da 18. komite’den meclise aday olan İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Tolga Ok, tüm üyelerinden destek istedi.
Bugün 12:17 TSİ - Ekonomi
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz