Tolga Ok’tan KOTO üyelerine çağrı: Mavi Pusulaya destek verin

Necmi Bulut’un listesinden yeni döneme aday olan Kocaeli İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Tolga Ok, üyelerinden destek istedi. KOTO Senin Grubu adına destek isteyen Tolga Ok’un komitesinde Fikret Yıldırım ve Yusuf Erenkaya’da bulunuyor. Tolga Ok , KOTO üyelerine hitaben, “KOTO Senin oluşumu olarak istikrarın devamı yeni projelerin hayat bulması için herkesin desteğini bekliyoruz” dedi.