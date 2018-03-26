Gel de şimdi doldur!

31 Mart Cumartesi günü sahasında Cizrespor’u konuk edecek olan Kocaelispor, İsmetpaşa’nın kapanış maçı olarak görülen karşılaşmayı şölen havasında gerçekleştirmek istiyordu. Ancak ligdeki hedefin kalmaması ve maçın Cumartesi günü olması nedeni ile istenilen görüntünün olması hayli zor görülüyor. Türkiye’de yapılan yeni statların açılışlarında büyük organizasyonlar düzenlenirken, çimi kötü ve yolu zahmetli olan Yeni Kocaeli Stadı’nın maliyetli olması da Kocaelispor Kulübü’nü zor durumda bırakıyor. İsmetpaşa’nın kapanış, Yeni Kocaeli Stadı’nın açılışında ortaya nasıl bir manzaranın çıkacağı merak ediliyor.