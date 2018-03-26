Sultan 3 puanı 3 golle aldı: 3-0

Gebze temsilcisi, 12. hafta maçında yarın 19.00’da Kandıra Stadı’nda Kandıra GB. BLD. takımına konuk olacak. İhsaniyespor ise yarın, seyircisi önünde lider Büyük Derbentspor’u ağırlayacak.
G.SULTANORHAN : 3 İHSANİYESPOR : 0
STAT: Gebze Metin Oktay
HAKEMLER: Efe Ünüvar ***, Mücahit Şentürk ***, Ömer Yılmaz ***
GEBZE SULTAN ORHANSPOR: Rahimova ***, Murat ***, Ahmet Seyfi ***, Hamdi Barış ***, Erhan Taşova *** (Dk. 78 Fatih Yeşiltaş **), Zeyyat ***, Emrullah ***, Halil İbrahim ***, Furkan Şare ****, Rafet *** (Dk. 74 Furkan Şahin **), Fatih Çiyan *** (Dk. 66 Erhan Çapkın **)
İHSANİYESPOR: Ersin **,Hasan **, Emirhan ** (Dk. 46 Bilal **), Uğur **, Fatih **, Mustafa **, Bünyamin ** (Dk. 60 Coşkun **), Yasin **, Semih ** (Dk. 64 Ahmet **), Yunus **, Enes **
GOLLER: Furkan Şare Dk. 17 ve 34, Emrullah Dk. 41
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz