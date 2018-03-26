Bugün 12:25 TSİ - Spor

İlimtepe 1 puana razı oldu: 1-1

Amatör Süper Futbol Ligi Play-Off grubunda, güçlü rakipler arasında mücadele eden İlimtepe Futbol Kulübü, rakibi Kandıra Gençler Birliğispor karşısında 1-1 berabere kalıp, bir puana razı oldu.