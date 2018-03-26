İlimtepe 1 puana razı oldu: 1-1

Amatör Süper Futbol Ligi Play-Off grubunda, güçlü rakipler arasında mücadele eden İlimtepe Futbol Kulübü, rakibi Kandıra Gençler Birliğispor karşısında 1-1 berabere kalıp, bir puana razı oldu. İlimtepe Futbol Kulübü’nden Ümit, maçın 90+1 dakikasında ikinci sarı kartı görüp, kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
İLİMTEPE FK: 1 KANDIRA GB BLD.: 1
STAT: Körfez Esentepe
HAKEMLER: Ebubekir Yalçın ***, Şefik Öner ***, Halim Yılmaz ***
İLİMTEPE FUTBOL KULÜBÜ: Mehmet ***, Mete ** (Dk 73 Uğur**), Serhat ***, Sinan ***, Usame ****, Behlül ***, Emin ****, Yasin ** (Dk 46 Gazimend ***), Nihat ***, Muhammet **, Eren ** (Dk 70 Umut *)
KANDIRA GB BLD: Muhammet ***, Samet ***, Sefa ***, Anıl ***, Özcan ***, Alper ** (Dk 85 Emrecan **), Hamza **, Bedirhan ***, Ramazan **, Ender *** (Dk 70 Bahadır **)
GOLLER: Ender Dk 63, Behlül Dk 71
KIRMIZI KART: Umut Dk 90+1
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz