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Bugün 12:27 TSİ- Spor ( G : Bugün 12:29 TSİ )

Suadiye’den tek kurşun: 1-0

Süper Futbol Ligi Lig Play-Off Grubu’nda  şampiyonluk mücadelesi veren Kartepe Suadiyespor, seyircisi önünde oynadığı maçta, Kocaeli Güneşspor karşısında 18. dakikada Semih’in attığı golle maçı 1-0 kazanıp, 25 puanla ve averajla üçüncü sırada yer alıp, zirve mücadelesine ortak oldu.

BÜYÜT

Kartepe Suadiyespor, yarın saat 19.00’da Derbent Stadı’nda, kardeşi ve komşusu Kocaeli Nusretiyespor karşısında zorlu bir doksan dakika geçirecek. Kocaeli Güneşspor ise yarın saat 19.00’da, Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda, İlimtepe FK takımını konuk edecek.

KARTEPE SUADİYE : 1 KOCAELİ GÜNEŞ : 0

STAT: Suadiye Sinan Sipahi

HAKEMLER: Recep Kaval ***, Mustafa Kırbaş ***, Sefa Hışıl ***

KARTEPE SUADİYESPOR: Yusuf ***,Cihan ** (Dk 55 Salih **), Bedirhan ***, Selman ***, Ogün ***, Halil ***, Volkan ***, Çağatay *** (Dk 84 Coşkun Görkem **), Aykut Şahin *** (Dk 71 Mithatcan **), Sedat ***, Semih ***

KOCAELİ GÜNEŞSPOR: Göktan ***, Soner ** (Dk 76 Volkan **), Tayyip ***, Adem ***, Ozan ***, Hakan ***, Numan ***, Atilla **, Mehmet Utku ** (Dk 65 Kadir **), Onur ** (Dk 54 Bedirhan **), Okan ***

GOLLER: Semih Dk 18

Bugün 12:27 TSİ - Spor

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