Suadiye’den tek kurşun: 1-0

Kartepe Suadiyespor, yarın saat 19.00’da Derbent Stadı’nda, kardeşi ve komşusu Kocaeli Nusretiyespor karşısında zorlu bir doksan dakika geçirecek. Kocaeli Güneşspor ise yarın saat 19.00’da, Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda, İlimtepe FK takımını konuk edecek.
KARTEPE SUADİYE : 1 KOCAELİ GÜNEŞ : 0
STAT: Suadiye Sinan Sipahi
HAKEMLER: Recep Kaval ***, Mustafa Kırbaş ***, Sefa Hışıl ***
KARTEPE SUADİYESPOR: Yusuf ***,Cihan ** (Dk 55 Salih **), Bedirhan ***, Selman ***, Ogün ***, Halil ***, Volkan ***, Çağatay *** (Dk 84 Coşkun Görkem **), Aykut Şahin *** (Dk 71 Mithatcan **), Sedat ***, Semih ***
KOCAELİ GÜNEŞSPOR: Göktan ***, Soner ** (Dk 76 Volkan **), Tayyip ***, Adem ***, Ozan ***, Hakan ***, Numan ***, Atilla **, Mehmet Utku ** (Dk 65 Kadir **), Onur ** (Dk 54 Bedirhan **), Okan ***
GOLLER: Semih Dk 18
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz