İşaret fişeği Karamürsel'den atılacak

Konu ile ilgili bilgi veren Saadet Partisi Kocaeli İl Başkan Yardımcısı Zafer Mutlu "Zorlu bir süreçten geçiyoruz. Her zamankinden daha çok bir ve beraber olmaya ihtiyacımız var. Halkımız kendisini ötekileştirmeyen aksine kucaklayan bir alternatif aramaktadır. Halkımızın bu arayışına cevap veren siyasi hareket de Saadet Partisi olmuştur. Tarih Saadet Partililerin haklılığını daima ispatlamış, adeta parmaklarıyla bizi işaret etmiştir. Partimize yoğun bir teveccüh var. Bu teveccühün neticesinde de teşkilatlarımızı büyük bir heyecan sarmıştır. Tüm Türkiye’de bunu hissedebiliyoruz.

"İŞARET FİŞEĞİ KARAMÜRSEL'DEN ATILACAK"

Halkımız artık Saadet Partimizin ne dediğine bakıyor ve ona göre karar veriyor. Bunu referandum sürecinde de net olarak müşahede ettik. Kocaeli’ye de baktığımızda durum böyle. Gencinden yaşlısına herkes 'Saadet Partisi bu şehrin ana muhalefet partisidir' diyor. Çarşıda, pazarda Saadet konuşuluyor. Çünkü halkımızın duymak istediklerini biz söylüyoruz. Oluşan bu hava önümüzdeki seçimlerde Kocaeli’de elde edeceğimiz başarının müjdesi mahiyetindedir. İlçe teşkilatlarımız kongreye giderek seçim startını vermektedirler. 1 Nisan 2018 Pazar günü de Karamürsel ilçe kongresini icra edeceğiz. Bu kongre bağlamında işaret fişeğini Karamürsel’den atacak ve Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm ilçelerimizin anahtarlarını teslim alacağız.” dedi.