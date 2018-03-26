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Fevziye için talipli çıkmadı!

İzmit Belediyesi, mülkiyetindeki bazı yerleri ihaleyle kiraya verdi.

Erdoğan Çakır başkanlığındaki Belediye Encümeni’nde gerçekleşen ihalede 11 yerden 5’ine alıcı çıktı. Yahya Kaptan Mahallesi’ndeki açık depolama alanı aylığı 4000 liraya Ufuk Yapı Malzemeleri firmasında peşin olmak şartıyla 3 yıllığına kiralandı. Aynı ihalede Alikahya Fatih Mahallesi’ndeki otopark alanı da aylığı 8.100 liraya İnci Unlu Mamullerince 3 yıllığına kiralanırken 3 yıllık kira tutarının peşin olacağı açıklandı. Yenidoğan Mahallesi’ndeki teknik alt yapı alanı 4170 lira aylık ile Vadafon tarafından, Tüysüzler Mahallesi’ndeki açık otopark alanı aylığı 200 liraya İzmit Şehirici Minibüsçüler Kooperatifince, Şahinler Çiftlik mevkiindeki işyeri aylığı 250 liraya İbrahim Karca tarafından kiralandı. Fevziye Çay Bahçesi için talipli çıkmayınca ihalesi yapılamadı.

Bugün 13:28 TSİ - Ekonomi

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